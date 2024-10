Wil je accessoires van Apple kopen? Dan kun je beter nog even wachten

Ben je van plan om binnenkort een toetsenbord, een muis of andere accessoires van Apple te kopen? Dan kun je beter nog even wachten. Wij vertellen je waarom.

Apple komt met nieuwe accessoires

Werkt je toetsenbord niet meer naar behoren? Of gaat de accu van je muis niet lang meer mee? Dan is het tijd om een vervanger te kopen. Toch raden we je aan om nog even te wachten met je aankoop, want Apple is van plan om binnenkort een reeks nieuwe accessoires aan te kondigen. Het is de verwachting dat er nieuwe versies verschijnen van de Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard.

Van het Magic Keyboard brengt Apple opnieuw verschillende versies uit, waarbij je het toetsenbord kunt uitbreiden met een numeriek blok en Touch ID. Het is zo goed als zeker dat Apple de accessoires binnenkort uitbrengt, want er zijn codes opgedoken in iOS 18.1. Die update komt waarschijnlijk op 28 oktober, dus we zien de nieuwe accessoires rond dezelfde periode. Het is de verwachting dat alle apparaten dezelfde nieuwe functie krijgen.

Accessoires krijgen usb-c

Apple stapte vorig jaar bij de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max over op usb-c. Dat is het gevolg van Europese regelgeving, die bedrijven verplicht om nieuwe toestellen te voorzien van een usb-c-poort. Deze wet moet ervoor zorgen dat je met één kabel al je apparaten kunt opladen, zodat je niet telkens nieuwe kabels moet kopen en oude juist weggooit. De huidige accessoires van Apple hebben nog een Lichtning-poort.

Daar komt binnenkort verandering in, want de Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard krijgen dan ook een usb-c-aansluiting. Dat is niet alles, want mogelijk verplaatst Apple de aansluiting bij de Magic Mouse. Deze vind je nu nog aan de onderkant van de muis, waardoor je het toestel niet kunt opladen en gebruiken op hetzelfde moment. De kans is groot dat de oplaadpoort daarom wordt verplaatst bij de nieuwe generatie van de Magic Mouse.

Release waarschijnlijk binnenkort

Verder voert Apple waarschijnlijk geen aanpassingen door bij de accessoires. Mogelijk komen de nieuwe versies van de Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard tegelijk met de nieuwe Macs. Apple brengt dit najaar de MacBook Pro 2024, iMac 2024 en de Mac mini 2024 uit. Eerder werd nog verwacht dat dit tijdens een evenement zou gebeuren, maar die kans lijkt inmiddels klein.

Begin oktober kondigde Apple de iPad mini 2024 aan, dat gebeurde via een persbericht. Het is goed mogelijk dat Apple de nieuwe Macs en accessoires op dezelfde manier presenteert. Nog even geduld dus, want binnenkort verschijnen de nieuwe toestellen. Ben je benieuwd wat je nog meer van Apple kunt verwachten in het najaar? Lees dan hier welke producten er nog in 2024 aangekondigd worden!