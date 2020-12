Een enthousiaste ontwerper vindt dat Apple de Watch-app moet vervangen met Accessoires, een algemene app voor het bedienen van al je Apple-randapparatuur, zoals AirPods en de Apple Watch.

Concept: Hoe een Apple Accessoires-app eruit zou zien

Apple maakt niet alleen iPhones, iPads en MacBooks, maar ook steeds meer accessoires. De instellingen om die accessoires te beheren en bedienen zijn momenteel her en der verspreidt in je iPhone. De AirPods stel je in via de bluetooth-sectie in het instellingenmenu, terwijl de Watch zijn eigen app heeft.

Dat kan overzichtelijker, meent Parker Ortolani. De grafisch vormgever geeft Apple een voorzetje door te laten zien hoe een overstijgende Accessoires-app eruit zou kunnen zien. Deze plaatst alle instellingen van Apple-randapparatuur in één overzichtelijke app. Op die manier kun je dus vanuit hetzelfde venster zowel een AirPods Max-koptelefoon, HomePod-speaker en Apple Watch beheren.

Ortolani laat middels een concept zien hoe hij Accessoires zou vormgeven. Het startscherm is afhankelijk van welk Apple-accessoire je momenteel hebt geselecteerd. Kies je bijvoorbeeld de AirPods Pro-oordopjes? Dan kun je onder meer de actieve ruisonderdrukking via de app aanzetten, of het accupercentage checken.

Kies je bovenin het scherm voor het Magic Keyboard, dan verandert het startscherm. Dan kun je bijvoorbeeld een andere taal kiezen, het toetsenbord met een andere iPad koppelen of de autocorrectie aan/uitzetten. Ook zou het kunnen dat je per accessoire een widget op het iPhone-thuisscherm kunt plaatsen. Deze laat de belangrijkste informatie van je oordopjes, toetsenbord of horloge in één oogopslag zien.

Apple verlegt focus

Parker Ortolani is een onafhankelijke ontwerper die geen banden met Apple heeft. Of het bedrijf zijn suggesties gaat opvolgen, valt dus niet te zeggen. Geheel onrealistisch is het concept echter niet. Apple brengt steeds meer eigen randapparatuur uit. Uit de meest recente financiële cijfers blijkt waarom: de accessoires zijn lucratief en vinden steeds gretiger aftrek.

