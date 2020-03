Apple Music heeft nieuwe overeenkomsten gesloten met grote muzieklabels, waaronder Universal en Sony. Dit is goed nieuws voor muziekliefhebbers, maar mogelijk gaat het bundelen van Apple-abonnementen hierdoor niet door.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Bundeling van Apple-abonnementen gaat niet door

De Financial Times weet dat Apple Music nieuwe contracten heeft gesloten met Sony, Universal en Warner Music, een paar van de grootste muzieklabels ter wereld. Heb je een Apple Music-abonnement? Dan kun je de komende tijd dus blijven luisteren naar Adele, Lizzo en Taylor Swift.

Volgens de zakenkrant gaat het om meerjarige contracten, maar specificaties zijn onduidelijk. Wel claimt de Financial Times dat er geen afspraken zijn gemaakt over het bundelen van Apple Music met andere Apple-diensten, zoals TV Plus. Dit betekent misschien dat Apple haar plannen voorlopig in de ijskast zet.

Verder schrijft de Financial Times dat concurrent Spotify momenteel in onderhandeling is met Universal en Warner. De Zweedse streamingdienst zou een veel lastigere onderhandelingspartner zijn dan Apple Music. De contracten staan daardoor op los zand, en worden maandelijks verlengd.



‘Apple bedenkt zich’

Eind vorig jaar dook er een gerucht op dat Apple eraan zou denken om een bundel van abonnementen aan te bieden. Op die manier hoeven mensen zich niet los aan te melden bij verschillende diensten, zoals TV Plus, News Plus, Apple Arcade en Apple Music. In plaats daarvan krijg je één abonnement voorgeschoteld.

Apple lijkt zich echter bedacht te hebben. “De nieuwe contracten vermelden niets over een mogelijke bundeling met andere diensten”, vertelt één van de gesproken bronnen aan de Financial Times. “Een mogelijke ‘superbundel’ laat daardoor misschien nog maanden op zich wachten.”

Afgelopen jaar experimenteerde Apple al met het bundelen van diensten. Apple Music-studentenabonnees kregen namelijk gratis toegang tot het aanbod van Apple TV Plus. Op die manier krijg je voor een relatief laag bedrag toegang tot een grote catalogus van muziek, films en series. Mogelijk is het bundelen van diensten een strategie om het hoofd te bieden aan concurrenten als Disney Plus en Netflix.