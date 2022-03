‘Apple werkt aan abonnement voor iPhones en andere apparaten’

Apple werkt aan een abonnement waarmee klanten iPhones (en andere apparaten) kunnen leasen, in plaats van kopen. Het Apple-abonnement moet eind dit jaar verkrijgbaar zijn.

Bloomberg: Apple-device-abonnement op komst

Bloomberg schrijft over deze nieuwe abonnementdienst van Apple. De doorgaans betrouwbare journalist Mark Gurman bracht het nieuws naar buiten. Hij baseert zich op gesprekken met anonieme bronnen die dichtbij het vuur zitten.

Volgens deze personen werkt Apple in het geheim aan een nieuw verdienmodel. Dankzij de komst van het nieuwe hardware-abonnement moet het aanschaffen van een iPhone, iPad, Mac(Book) of setje AirPods net zo gemakkelijk worden als het kopen van apps. Apple zelf weigert commentaar te geven.

Hoe duur wordt het iPhone-abonnement?

Geheel in traditie gaat het bedrijf het Apple-abonnement op eigenzinnige wijze vormgeven, aldus Gurman. Het bedrijf gaat (in tegenstelling tot providers) namelijk niet werken met traditionele contracttermijnen van 12 of 24 maanden, waarbij de aanschafprijs van een apparaat over deze termijn wordt uitgesmeerd.

Het maandelijks bedrag gaat namelijk afhangen van het apparaat dat de klant kiest. Specifieke bedragen worden niet genoemd, maar het ligt in de lijn der verwachting dat nieuwere apparaten, zoals de iPhone 13, meer gaan kosten dan een ietwat ouder model als de iPhone 11.

Volgens Bloomberg werkt Apple al maanden aan de nieuwe formule. Als alles volgens planning verloopt, wordt het ‘iPhone-abonnement’ eind dit jaar uitgerold. Of de leaseconstructie dan wereldwijd beschikbaar wordt of alleen in specifieke markten, is niet bekend.

Wel weten we dat de Apple-abonnementsdienst aan de Apple ID van klanten wordt gekoppeld. Momenteel heb je dit persoonlijke Apple-account bijvoorbeeld al nodig om een abonnement af te sluiten op diensten, zoals Apple TV Plus.

Apple zet in op abonnement en diensten

Diensten worden steeds belangrijker voor Apple. Afgelopen jaren introduceerde het bedrijf bijvoorbeeld al Apple One, een bundeling van meerdere diensten. Met dit pakket krijg je voor een lager bedrag onder meer toegang tot extra iCloud-opslag, Apple Arcade en Apple Music.

Apparaten zijn echter nog steeds heel belangrijk voor het bedrijf. De verkoop van iPhones zorgde afgelopen boekjaar voor ruim de helft van de omzet. Het aandeel van diensten ligt momenteel op zo’n 20 procent.

