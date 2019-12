Apple aangeklaagd voor stelen van hartslag-technologie in Apple Watch

Een topcardioloog in New York klaag Apple aan. Volgens hem heeft het tech-bedrijf de methode om hartfilmpjes te maken van hem gestolen.

Apple aangeklaagd voor hartslagmetingen

De Amerikaanse hartspecialist Dr. Joseph Wiesel, professor aan de NYU School of Medicine, heeft afgelopen vrijdag een aanlacht ingediend. Hij claimt dat Apple inbreuk maakt op een patent dat hij heeft op het meten van iemands hartslag.

Het gaat om een methode om atriumfibrillatie te detecteren met de Apple Watch. Bij dit verschijnsel kan het hart onregelmatig en sneller kloppen dan normaal en kan een persoon zich onrustig of angstig voelen.

ECG maken met Apple Watch

Daarvoor heeft de Apple Watch vanaf Series 4 een serie aan elektroden aan boord waarmee een hartfilmpje, of electrocardiogram (ECG) te maken is. Deze meet, via de bijbehorende app, nauwkeurig de hartslag van de drager en kan zo onregelmatigheden opsporen.

Maar daarvoor gebruik Apple dus een manier die ze, aldus de arts, onrechtmatig hebben verkregen. In de aanklacht beschrijft hij dat hij in 2017 al in contact was met Apple en ze gedetailleerde informatie over zijn uitvinding heeft gegeven. Apple weigert volgens de arts echter in goed vertrouwen te onderhandelen, waardoor hij nu naar de rechter stapt.

Betalen of stoppen met gebruik

Wiesel wil dat Apple hem royalties betaalt voor het gebruik van de technologie. Als ze dat niet doen, wil hij dat ze stoppen met het gebruiken van zijn uitvinding. Dit kan grote gevolgen hebben voor hoe de hartslagmeter op de Apple Watch gaat werken.

Apple houdt zich stil en heeft, zoals gebruikelijk, niet gereageerd op de aanklacht. Het is echter zeker niet hun eerste keer in de rechtszaal. Ook de Amerikaanse technische universiteit CalTech claimde in het verleden al eens dat Apple een wifi-patent van hen schond. Verder werd Apple dit jaar ook nog voor de rechter gesleept voor de gegevensopslag in iCloud.

