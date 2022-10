‘A16-chip in iPhone 14 Pro kost Apple ruim twee keer zoveel als A15’

De A16-chip in de iPhone 14 Pro kost Apple veel geld. Hij zou ruim twee keer zo duur zijn om te produceren als zijn voorganger, de A15. Toekomstige chips krijgen mogelijk een nóg hoger prijskaartje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple veel geld kwijt aan snellere A16-chip

Volgens Nikkei Asia moet Apple diep in de buidel tasten voor zijn nieuwste A16-chip. De processoren in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max zouden ongeveer 110 dollar per stuk kosten. Dat is 2,4 keer zoveel als de A15 van vorig jaar.

Het hogere prijskaartje hangt samen met het formaat van de chip. De A15 werd op 5 nanometer gebakken, terwijl de A16 een 4 nanometer-chip is. Daardoor is hij sneller en zuiniger dan zijn voorganger. Maar hoe kleiner de processor, hoe kleiner ook de diverse onderdelen moeten worden. Dat blijkt dus niet goedkoop te zijn.

De A17-chip voor de iPhone 15 Pro wordt waarschijnlijk op 3 nanometer gebakken. Dat betekent dat de processor opnieuw moet krimpen. De kosten kunnen de komende jaren dus nog verder oplopen.

Jarenlang had iedere nieuwe iPhone de snelste processor van dat moment. Apple koos bij de gewone iPhone 14 en 14 Plus echter voor de ‘oude’ A15 in plaats van de nieuwe A16-chip. Dat lijkt, zoals al wel verwacht, dus vooral een bezuinigingsmaatregel. De A16 is simpelweg te duur voor de instapmodellen.

Gemiddeld genomen zouden de iPhone 14-modellen Apple zo’n 20 procent meer kosten dan de iPhone 13. Toch bleven de prijzen in de Verenigde Staten gelijk. In Nederland zijn de nieuwe iPhones helaas wel een stuk duurder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees onze reviews over de iPhone 14-serie

Alle modellen uit de iPhone 14-serie zijn inmiddels verkrijgbaar. Bij iPhoned hebben we de nieuwe smartphones uitgebreid aan de hand gevoeld. In onze review van de iPhone 14 (Plus) lees je wat we van de instapmodellen vinden. Wil je alle toeters en bellen en vind je het niet erg om daarvoor te betalen? Check dan onze review van de iPhone 14 Pro (Max).

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Lees het laatste nieuws over Apple: