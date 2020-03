Dat Apple aan een betaalbare en compacte opvolger van de iPhone 8 werkt was al bekend, maar nu blijkt dat men ook een Plus-versie wil uitbrengen. De iPhone 9 Plus lijkt een 5,5 inch-scherm te krijgen en is daarmee even groot als de iPhone 8 Plus.



‘Apple werkt aan iPhone 9 Plus’

Dat blijkt uit onderzoek van 9to5Mac. De website dook in de broncode van iOS 14, de software-update die later dit jaar verschijnt. Het is niet duidelijk hoe 9to5Mac hieraan is gekomen, maar men meldt dat er meerdere verwijzingen naar een mysterieus toestel in te vinden zijn: de iPhone 9 Plus.



Eerder doken al berichten op over een mogelijke iPhone 9. Dit toestel krijgt volgens geruchten een 4,7 inch-scherm, net zo groot als het display van de compacte iPhone 8 uit 2017. 9to5Mac meldt nu dat de grotere versie een 5,5 inch-paneel krijgt. Beide toestellen worden volgens de website aangestuurd door een A13 Bionic-chip, dezelfde processor als de iPhone 11 (Pro) heeft.

Indien deze informatie klopt worden de iPhone 9 en iPhone 9 Plus dus regelrechte opvolgers van de iPhone 8 en iPhone 8 Plus. In de broncode van iOS 14 staat verder dat beide toestellen een fysieke thuisknop krijgen. Om kosten te besparen laat Apple een gezichtsscanner (Face ID) vermoedelijk achterwege.



Contactloos betalen

9to5Mac denkt dat er qua design weinig veranderingen worden doorgevoerd. Wel krijgt de iPhone 9 er misschien een paar nieuwe functies bij. Een belangrijke toevoeging is de mogelijkheid om contactloos met Apple Pay te betalen. De iPhone 9 (Plus) zou namelijk nfc-tags kunnen scannen op de achtergrond, iets wat tot nog toe alleen op de nieuwere iPhones mogelijk is.

Tot slot merkt 9to5Mac op dat het toestel misschien nog een andere naam krijgt. Mogelijk kiest Apple ervoor om het toestel om te dopen naar iPhone SE 2. Dit toestel is de afgelopen jaren al vaker onderwerp van geruchten en speculaties geweest. Check onze iPhone SE 2-verwachtingen voor een overzicht van deze berichten.

