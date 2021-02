Apple is bezig met 6G. De iPhone-maker zoekt personeelsleden om aan de slag te gaan met de opvolger van het 5G-netwerk. Naar schatting wordt 6G rond 2030 beschikbaar.

Apple werkt aan 6G en zoekt personeel

De vacature werd ontdekt door Mark Gurman, die voor Bloomberg News schrijft. Apple is op zoek naar personeel dat aan de slag gaat met de “volgende generatie van draadloze netwerken”. Het bedrijf geeft aan dat de nieuwe medewerkers een “fundamentele impact” op de toekomst van Apple-producten gaan hebben.

De nieuwe Apple-personeelsleden gaan onder meer werken aan door Apple zelfgemaakte 6G-modems. Smartphonemodems zorgen ervoor dat je telefoon signaal heeft en bijvoorbeeld kan bellen en internetten.

Ook wordt van het nieuwe personeel verwacht dat ze actief naar buitentreden en bijvoorbeeld hun kennis over de opvolger van 5G gaan delen op (academische) fora en zakelijke bijeenkomsten. De vacature geeft tot slot aan over welke kwalificaties de sollicitanten moeten beschikken.

Met het oog op de toekomst

6G is de opvolger van 5G, het netwerk dat de komende jaren steeds breder in Nederland uitrolt. Naar schatting komt 6G pas rond 2030 beschikbaar. De vacature laat daarom zien dat het bedrijf er vroeg bij wil zijn in de ontwikkelcyclus van de nieuwe technologie.

Apple probeert de komende jaren steeds minder afhankelijk van andere partijen te worden en maakt daarom steeds meer telefoononderdelen zelf, waaronder processors. Modems worden momenteel door fabrikant Qualcomm aangeleverd. De iPhone 12, die eind 2020 verscheen, is uitgerust met een Qualcomm-modem en kan als eerste Apple-telefoon overweg met 5G.

Meer over 5G

5G is de opvolger van 4G. De netwerktechnologie is stabieler, sneller en heeft een hogere capaciteit dan 4G. 5G rolt de komende jaren steeds breder uit in Nederland. Met name 2022 lijkt een belangrijk jaar te worden. Dan gaat namelijk de belangrijke 3,5GHz-frequentie onder de hamer. Deze frequentie moet voor een flink hogere internetsnelheid op telefoons zorgen.