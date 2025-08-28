Dit zijn de 5 grote aankondigingen die Apple doet op 9 september

Apple heeft het ‘Awe Dropping‘-event aangekondigd en er staan veel nieuwe producten op het programma – dit zijn de 5 hoogtepunten.

5 grote aankondigingen die Apple doet op 9 september

De lijst met verwachtingen voor het event van dinsdag 9 september is groot, daarom zetten we de 5 belangrijkste aankondigingen die Apple dan gaat doen voor je op een rij.

1. Een ultradunne iPhone

Tijdens het Awe Dropping-event van Apple op 9 september wordt de eerste echt vernieuwde iPhone sinds jaren onthuld. Apple introduceert dan een ultradunne iPhone 17. We weten nog niet zeker hoe het toestel gaat heten, maar gezien de andere productnamen gaan we uit van de ‘iPhone 17 Air’. Het toestel wordt ongeveer 5,5 mm dik, en is daarmee de dunste iPhone tot nog toe. Er zijn wel een aantal compromissen gesloten. Zo krijgt het toestel krijgt slechts één camera en is de batterijduur relatief kort.

2. Satellietverbinding op je pols

Het gerucht gaat dat de Apple Watch Ultra 3 satellietverbinding krijgt, waardoor je in noodgevallen hulp kunt krijgen via een satellietverbinding in afgelegen gebieden waar geen wifi of mobiele verbinding beschikbaar is. Helaas lijkt het erop dat dit alleen een functie van de Ultra zal zijn, dus verwacht dit niet voor de Apple Watch Series 11.

3. Hartslagmeting via je oren

Één van de 5 aankondigingen die Apple op 9 september doet, is een nieuwe versie van de AirPods Pro. Naast verbeterde actieve ruisonderdrukking, beter geluid en een verfijnd ontwerp, gaan er geruchten dat de AirPods Pro 3 net als de Powerbeats Pro 2 worden uitgerust met in-ear hartslagmeting.

4. Nieuwe camera

De iPhone 17 Air wordt de ster van het event, maar Apple geeft ook de iPhone 17 Pro-modellen een nieuw ontwerp. Er is een vernieuwd camera-eiland dat veel groter is dan voorheen en we verwachten een duurzamere achterkant die voornamelijk van aluminium is gemaakt in plaats van glas. Er zijn geruchten over een 48-megapixel telelens met een 8x optische zoom.

5. Kleuren en hoesjes

Apple kiest meestal voor ingetogen kleuren voor de iPhone 17 Pro-modellen, maar dit jaar komt er een oranje tint. Hoewel het meer koper is dan oranje, is het toch feller dan de gebruikelijke veilige kleurkeuzes van Apple. De iPhone 17 Air komt ook in lichtblauw en er zijn ook enkele interessante geruchten over hoesjes. Apple introduceert naar verluidt nieuwe ‘TechWoven‘ hoesjes ter vervanging van de ‘FineWoven’-hoesjes die niet erg populair waren. Het lijkt erop dat de hoesjes kleine uitsparingen hebben voor het bevestigen van riempjes.

iPhone 17-event

Het ‘Awe Dropping’-event vindt plaats op dinsdag 9 september om 19.00 uur. Apple presenteert dan nog meer dan alleen de 5 dingen uit dit artikel. Wil je er niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en wij houden je automatisch op de hoogte!