Dit is Apple in 2024 nog meer van plan (en deze producten komen eraan)

Apple heeft een reeks aankondigingen gemaakt op de WWDC, maar is in 2024 nog veel meer van plan. Deze producten kun je in 2024 verwachten!

WWDC 2024 pas het begin

Op de WWDC 2024 heeft Apple een reeks software-updates aangekondigd, waaronder iOS 18, iPads 18, macOS Sequoia, watchOS 11 en tvOS 18. Door de introductie van Apple Intelligence komen er grote veranderingen aan, vooral voor de iPhone en iPad. Apple zet dit jaar voor het eerst grootschalig in op kunstmatige intelligentie, waardoor er veel nieuwe functies gelanceerd worden.

Apple heeft in 2024 al twee presentaties gehouden, één om de nieuwe iPads aan te kondigen en de jaarlijkse WWDC. Toch lijkt dit pas het begin, want Apple is dit jaar nog veel meer van plan. Er komt nog veel nieuwe hardware aan, die we vermoedelijk pas in het najaar gaan zien. Ben je benieuwd naar Apple’s plannen voor de rest van het jaar? Wij zetten onze verwachtingen voor je onder elkaar!

1. iPhone 16

De iPhone 16 wordt voor Apple één van de belangrijkste aankondigingen van 2024. Er komen veel functies van de iPhone 15 Pro naar de ‘normale’ iPhone 16 (Plus). De telefoon neemt de actieknop over en krijgt een compleet nieuwe chip. Het is de verwachting dat de iPhone 16 de A18-chip krijgt, die ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Nu zijn die functies enkel nog beschikbaar bij de iPhone 15 Pro (Max).

Bij de iPhone 16 Pro (Max) introduceert Apple een nieuwe Capture Button, waarmee foto- en videofuncties snel geactiveerd kunnen worden. Daarnaast krijgt de telefoon de nieuwe A18 Pro-chip en solid state-knoppen. Apple presenteert de iPhone vermoedelijk bij het volgende evenement van 2024, daarvoor moeten we nog wachten tot september.

2. Apple Watch X

Nog een belangrijke aankondiging die we in september zullen zien is de Apple Watch X. Apple viert in 2024 een jubileum, want de Apple Watch bestaat tien jaar. De verwachtingen zijn daarom hooggespannen, want Apple is volgens geruchten van plan om het design van de smartwatch op de schop te nemen. Een soortgelijke update zagen we eerder bij de iPhone X, toen kreeg de telefoon een volledig nieuw ontwerp.

Volgens geruchten krijgt de Apple Watch X een sterk verbeterde accuduur, groter scherm en een dunnere behuizing. Apple introduceert in 2024 bovendien nieuwe gezondheidsfuncties bij de smartwatch, dit jaar wordt het toestel waarschijnlijk uitgebreid met een bloeddrukmeter. Wil je meer weten over de volgende Apple Watch? Lees dan hier alles over de Apple Watch X!

3. iPad 2024 en iPad mini

Apple heeft in 2024 eindelijk weer nieuwe iPads uitgebracht, nadat er in 2023 helemaal geen nieuwe tablet verscheen. Inmiddels zijn de iPad Air en iPad Pro 2024 verschenen, maar dat zijn nog niet alle nieuwe tablets van dit jaar. Het is de verwachting dat ook de ‘normale’ iPad en de iPad mini worden vernieuwd in 2024. Dat gebeurt vermoedelijk in het najaar, pas nadat de iPhone 16 en de Apple Watch X zijn onthuld.

Er is nog weinig bekend over de nieuwe functies van de iPads. Zowel de iPad 2024 als de iPad mini krijgen in ieder geval een nieuwe processor, waarmee de tablets ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence. Verder worden de camera’s van beide toestellen in het midden van de lange zijde geplaatst, zodat de Apple Pencil Pro werkt met de iPad en iPad mini 2024. Bekijk hier vast meer over de volgende generatie van de kleine iPad.

4. Mac en MacBook

Dit jaar heeft Apple al de MacBook Air 2024 aangekondigd. Doorgaans volgt de MacBook Pro in het najaar en dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. De MacBook Pro 2024 wordt voorzien van de M4-chip, die we eerder al in de iPad Pro 2024 zagen. Waarschijnlijk kun je bij de geavanceerde MacBook ook kiezen voor een M4 Pro- of M4 Max-chip. Deze processors zijn nog niet officieel aangekondigd, maar zien we naar verwachting voor het eerst bij de MacBook Pro.

Naast de nieuwe laptop krijgt de Mac mini naar verluidt ook een update. Apple bracht de Mac mini voor het laatste uit in januari 2023. De kans is daarom groot dat eind dit jaar weer een nieuwe generatie van de computer. Nu draait de Mac mini nog op de M2- en de M2 Pro-chip. Het is de verwachting dat de Mac mini dit jaar overstapt naar de M3- of M4-chip. Bij de Mac Studio en Mac Pro worden geen nieuwe generaties verwacht in 2024.

5. HomePod en AirPods

Het lijkt zo goed als zeker dat Apple eind 2024 nieuwe AirPods uitbrengt. De AirPods 4 verschijnen dan en krijgen een grote update. Waarschijnlijk krijgen de oortjes een langere accuduur, ondersteuning voor MagSafe en een usb-c-poort. De belangrijkste verandering: ruisonderdrukking komt naar de AirPods 4. Deze functie was altijd weggelegd voor de AirPods Pro, maar komt dit jaar ook naar de ‘normale’ oortjes. Daarnaast krijgt de AirPods Max hoogstwaarschijnlijk een nieuwe uitvoering met usb-c-poort.

Mogelijk brengt Apple in het najaar ook een nieuwe generatie van de HomePod uit. Vorig jaar kwam de speaker voor het eerst naar Nederland, maar de HomePod 2023 had weinig nieuwe functies. Er is nog niet veel duidelijk over de volgende HomePod, waarschijnlijk wordt het apparaat voorzien van een scherm. Als de HomePod dit jaar verschijnt gebeurt dat in het najaar, als ook de AirPods 4 komen.

Volgende Apple-event van 2024

Veel van deze aankondigingen worden gemaakt op het volgende Apple-event van 2024. Apple presenteerde de iPhone 15 op 12 september, dus de iPhone 16 zal rond dezelfde datum dit jaar worden onthuld. Het volgende evenement is dus pas in september, wanneer we ook de Apple Watch X zien. Dat is mogelijk ook het moment dat Apple de nieuwe generatie van de AirPods onthult.

De nieuwe MacBook Pro en iMac worden vermoedelijk minder groots aangekondigd, dat doet Apple via een persbericht aan het einde van 2024. Hetzelfde geldt voor de nieuwe iPads, het is niet de verwachting dat Apple daar opnieuw een evenement voor organiseert. Er zijn met de iPad Air 2024, iPad Pro 2024, iOS 18, iPadOS 18 en watchOS 11 dus al grote aankondigingen gemaakt dit jaar, maar Apple is nog veel meer van plan in 2024.

Wil je meer weten over alle aankondigingen in 2024? En op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.