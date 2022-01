‘Apple in 2022: iPhone 14 en MacBook Air met M2 komen eraan’

Het nieuwe jaar is begonnen en we kunnen in 2022 veel verwachten van Apple: volgens Gurman komen de iPhone 14 en MacBook Air met M2-chip er dit jaar écht aan.

Apple in 2022: iPhone 14 en MacBook Air met M2

Dat we veel kunnen verwachten van Apple in 2022 is een ding dat zeker is. Ook Mark Gurman van Bloomberg gaat in zijn meest recente nieuwsbrief in op de verschillende producten die we van Apple in 2022 kunnen verwachten. Dit zijn onder andere de iPhone 14 en MacBook Air met M2-chip.

iPhone 14 met punch-hole design

Volgens Gurman gaat Apple in 2022 de iPhone 14 met een punch-hole design uitbrengen. Dit is een ontwerp waarbij de camera is verstopt achter een gaatje in het scherm. Veel Android-toestellen hebben al zo’n cameragat in het display. Ook Ming-Chi Kuo heeft dit gerucht al eerder naar buiten gebracht.

Zowel de 6,1-inch iPhone 14 Pro als de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max hebben naar verwachting het vernieuwde ontwerp. De inkeping die sinds de iPhone X wordt gebruikt, zal bij de high-end iPhones verdwijnen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het display. Face ID zal blijven, maar wordt waarschijnlijk onder het scherm verwerkt.

Overigens gaan er ook geruchten rond dat Apple de nieuwe iPhones zonder fysiek simkaartslot gaat uitbrengen. In plaats daarvan moeten klanten internetten, bellen en sms’en via een elektronische simkaart (esim). Deze activeer je digitaal. Meer hierover lees je in het artikel hieronder.

Volgens Ming-Chi Kuo zou het vlaggenchip van 2022 daarnaast worden uitgerust met een 48-megapixelcamera. Nu moet de iPhone het nog doen met een sensor van 12 megapixels.

Release iPhone 14

Dat de iPhone 14 er dit jaar komt, lijkt vrijwel zeker. De release van de iPhone 14 zal dan waarschijnlijk zo tegen september of oktober zijn. De iPhone 13 werd in september 2021 gepresenteerd en de iPhone 12 in oktober 2020.

Je krijgt straks waarschijnlijk de keuze uit een iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Fans van de iPhone 13 mini moeten we teleurstellen: een iPhone 14 mini zal er niet komen.

MacBook Air met M2-chip

Verder gaat Gurman in op de nieuwe MacBook Air met M2-chip. Volgens Gurman is de M2-chip sneller dan de huidige M1-chip, maar is de snelheidswinst wel ‘marginaal’. De nieuwe M2 krijgt volgens Gurman een 8-core cpu en een 9-core of 10-core gpu. De huidige MacBook Air heeft een grafische chip (gpu) met 7 of 8 kernen. Daarmee lijkt de M2 minder krachtig te zijn dan de M1 Pro en M1 Max, die bedoeld zijn voor professionelere hardware.

Of de MacBook Air net als de MacBook Pro 2021 een notch heeft, is nog onzeker. Wel moet de Air het in ieder geval doen zonder het ProMotion-scherm met 120 Hz. Ook is er nog steeds maar één type aansluiting aanwezig: usb-c. De hdmi-poort en sd-kaartlezer ontbreken dus.

Release MacBook Air M2

Wanneer de nieuwe MacBook Air met M2-chip gaat uitkomen blijft nog even koffiedik kijken. In oktober onthult Apple doorgaans zijn nieuwe Macs, dus we verwachten dat de lancering ook rond die maand zal zijn.

Apple in 2022: dit kun je verwachten

Wil je weten wat Apple nog meer in de planning voor je heeft in 2022? Check dan onze video met verwachtingen. Dan ben je meteen helemaal up-to-date!

