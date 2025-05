Je apparaten updaten: zo snel mogelijk, of toch bugs afwachten?

Wat is beter: zo snel mogelijk je apparaten updaten, of nog even wachten om te zien welke bugs er opduiken?

Eigenlijk komt het nooit gelegen: updates voor je apparaten. Als Apple-gebruiker moet je dan vaak niet alleen je iPhone updaten, maar ook je Apple Watch, Mac en iPad. Dat betekent dat je de apparaten tijdelijk niet kunt gebruiken en dat is vervelend. Toch hoor je vaak dat het zo snel mogelijk installeren van updates belangrijk is.

Als je echter alert bent op het Apple-nieuws, dan zul je ook wel eens berichten lezen waarin staat dat updates apparaten deels onbruikbaar maken door bugs. Wat is dan wijsheid?

Updates voor Apple-apparaten zijn ruwweg in twee categorieën onder te verdelen. Er zijn updates die nieuwe functies toevoegen, zoals een compleet nieuwe editie van iOS of macOS. Deze updates herken je aan een rond getal, of een getal met 1 cijfer achter de punt. Denk aan iOS 18 voor een grote nieuwe release met nieuwe functies, en iOS 18.3 als een kleine update met nieuwe functies.

Daarnaast zijn er mini-updates die meestal geen nieuwe functies hebben, maar je apparaat wel veiliger maken. Deze beveiligingsupdates hebben in de naam een tweede punt met daar nog een cijfer achter. Denk aan iOS 18.3.2.

In het geval van beveiligingsupdates is het eigenlijk altijd het beste om deze zo snel mogelijk te downloaden en te installeren. Neem als voorbeeld beveiligingsupdate 18.3.2, waarmee een kwetsbaarheid werd gerepareerd waar actief misbruik van werd gemaakt. Zonder die update zou de deur van je toestel wijd openstaan voor aanvallers.

Bij de meeste beveiligingsupdates is Apple niet zo specifiek over welke kwetsbaarheden er worden gerepareerd. Dat betekent echter niet dat de update onbelangrijk is. Apple zegt daar zelf over:

“Ter bescherming van onze klanten maakt Apple geen beveiligingskwesties openbaar en bespreekt of bevestigt Apple deze niet totdat een volledig onderzoek is uitgevoerd en de benodigde patches of releases beschikbaar zijn”

Het is helaas niet zo dat het nooit mis gaat met beveligingsupdates. Zo zorgde iOS 17.4.1 voor veel problemen, maar repareerde de update tegelijkertijd ook gevaarlijke lekken. De extra veiligheid van beveiligingsupdates weegt bijna altijd zwaarder dan de mogelijke bugs.

Juist bij grotere updates met nieuwe functies is het verleidelijk om die zo snel mogelijk te installeren, omdat je de vernieuwingen wil uitproberen. Toch kan het bij deze updates juist verstandig zijn om even de kat uit de boom te kijken.

Hoewel Apple zijn updates grondig test en er daarna bètaversies voor alle gebruikers te downloaden zijn om meer problemen op te sporen, duiken er regelmatig toch nog bugs op na de officiële release. Dat gaat van een batterij die plots razendsnel leeg gaat en verhittingsproblemen, tot apps die crashen en functies die niet goed werken.

Mocht jij je daar zorgen over maken, dan kan het lonen om een paar weken te wachten om te zien of dit soort problemen opduiken. Daarbij is de regel: hoe groter de update, des te groter de kans op problemen.