Deze Apple-apparaten krijgen geen Apple Intelligence (om deze reden)

Apple Intelligence komt slechts naar een beperkt aantal apparaten, waardoor veel producten het zonder de nieuwe techniek moeten doen. Naar deze toestellen komt Apple Intelligence!

Apple Intelligence

Op de WWDC 2024 is Apple Intelligence onthuld, Apple’s nieuwste techniek die werkt met kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met Apple Intelligence, zo krijg je er standaard een schrijfhulp bij om teksten te herschrijven en samen te vatten. Daarnaast wordt Siri veel slimmer, door integratie van ChatGPT en ondersteuning voor geavanceerde (geschreven) opdrachten.

Apple Intelligence komt naar de iPhone, iPad en Mac, maar lang niet alle apparaten worden uitgebreid met de nieuwste software van Apple. Dat heeft te maken met de rekenkracht die nodig is voor het uitvoeren van alle zware taken, die werken met kunstmatige intelligentie. Alleen apparaten met de beste processors krijgen daardoor ondersteuning voor Apple Intelligence. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Ondersteunde apparaten

Apple Intelligence komt alleen naar apparaten met de M1-chip, de A17 Pro-chip of nieuwer. Vooral bij de iPhone is dat een tegenvaller, want alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max draaien op de A17 Pro-chip. De nieuwe AI-techniek komt daardoor naar slechts twee uitvoeringen van de gehele iPhone-reeks. Bij de iPad en Mac hebben wel meer generaties ondersteuning. Deze toestellen krijgen straks Apple Intelligence:

iPhone

iPad

Mac

Geen AI voor HomePod en Apple Watch

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft inmiddels aangekondigd dat Apple Intelligence ook naar de Vision Pro komt. Toch zijn er veel apparaten die (voorlopig) niet worden uitgebreid met Apple Intelligence, zo moeten de HomePod (mini), de Apple TV en de Apple Watch het zonder de techniek doen. Deze toestellen draaien op een S- of A-chip van Apple, die niet krachtig genoeg is voor alle AI-functies. Het is de verwachting dat de volgende HomePod en de Apple Watch X wél werken met Apple Intelligence.

Helaas komt Apple Intelligence dus niet naar alle iPhones die draaien op iOS 18. In Europa moeten we bovendien langer wachten op de nieuwe AI-functies, als gevolg van nieuwe Europese wetgeving. Heeft jouw apparaat geen ondersteuning voor Apple Intelligence? Of heb jij een iPhone die helaas niet wordt uitgebreid met de nieuwste AI-functies? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 15 Pro (Max), zodat je zeker weet dat je straks toegang krijgt tot alle nieuwe features!