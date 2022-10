App Store krijgt (nog) meer reclame: dit gaat er veranderen

In de App Store zie je natuurlijk al regelmatig advertenties voorbij komen, maar dat gaat nog veel erger worden. Apple laat nu namelijk meer reclame in de App Store zien.

Nog meer reclame in de App Store

Het is je vast al opgevallen dat je in de App Store op de iPhone en iPad zo nu en dan reclame te zien krijgt voor andere apps of bepaalde iOS 16-functies. Daar gaat Apple deze week nog een schepje bovenop doen. Er gaat dan nog meer reclame in de App Store verschijnen. Apple had deze plannen al in juli aangekondigd, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren.

Apple vertelde dit in een e-mail naar de ontwikkelaars. Hierin stond onder andere dat er meer reclame te zien zal zijn op het hoofd-tabblad ‘Vandaag’. Er staat dan reclame in het lijstje met andere apps die je misschien ook leuk vindt. Alle apps die onder het reclame-kopje vallen hebben een kleine blauwe button waarin ‘Reclame’ staat. Dus je kunt ze wel redelijk eenvoudig herkennen.

Dit is de eerste keer dat er ook reclame op het tabblad ‘Vandaag’ verschijnt. Tot op heden vond je hier alleen apps die door Apple zelf werden aanbevolen. De advertenties die je in de App store te zien krijgt waren ‘slechts’ beperkt tot de aanbevelingen op het tabblad ‘Zoek’ en in de zoekresultaten.

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft al gezegd dat Apple in de toekomst de inkomsten van advertenties wil verdrievoudigen. Hij vertelde ook dat Apple van plan is om volgend jaar advertenties in de zoekresultaten van Apple Kaarten te laten zien.

