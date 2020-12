Alle apps in de App Store krijgen privacylabels, WhatsApp geeft kritiek

Apple maakt er werk van om transparanter te zijn over de informatie die apps van je verzamelen. Iedere app krijgt speciale privacy-labels en daar is onder andere WhatsApp al niet van gediend.

Lees verder na de advertentie.

Kritiek op App Store privacylabels

Apple geeft vandaag meer uitleg over de privacylabels in de App Store. Voor het einde van het jaar krijgt iedere app overzichtelijke labels die precies laten zien welke informatie er gedeeld wordt. Sinds 8 december zijn de labels verplicht voor iedere app in de App Store.

Zo zie je in een oogopslag welke data er wordt gebruikt om jou te volgen, welke data er gelinkt wordt en welke data er niet gelinkt wordt maar wel wordt verzameld. Onder deze categorieën zie je met icoontjes om welke data het gaat. Financiële info bijvoorbeeld, of je locatie en contacten in je adresboek.

Met de labels wil Apple het voordat je een app installeert duidelijker maken welke data je gaat delen. Maar daar zijn niet alle ontwikkelaars blij mee. WhatsApp kwam met een uitgebreide reactie die de labels ‘oneerlijk’ noemt.

WhatsApp noemt labels ‘oneerlijk’

Volgens de populaire berichtendienst van Facebook bevatten de labels onvoldoende informatie. Zo wordt er alleen gezegd dat er persoonlijke info verzameld wordt, maar niks over de manieren waarop apps deze data beschermen. Zo staat WhatsApp bekend om zijn sterke end-to-end encryptie die alle berichten versleutelt, maar zie je dit niet terug in de labels van Apple.

Daarnaast stelt WhatsApp dat de labels schijnbaar niet gelden voor Apples eigen apps die standaard op Apple-apparaten geïnstalleerd staan. Daar heeft Apple inmiddels op gereageerd: alle apps van Apple krijgen zo snel mogelijk deze labels, inclusief de Berichten-app die standaard op je iPhone en Mac staat.