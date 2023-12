Dit waren de populairste apps in de App Store van 2023

Apple heeft de hitlijsten van de populairste apps uit de App Store van 2023 gepubliceerd. Zit jouw favoriete app ertussen?

App Store top 10 van 2023

Ieder jaar publiceert Apple een overzicht van de meest gedownloade apps in de App Store. Dit zijn dus niet de apps van het jaar, maar echt de populairste apps die het vaakst in de App Store werden gedownload.

Volgens Apple biedt de App Store een uitgebreid en veilig platform voor het ontdekken van apps en wordt deze wekelijks door meer dan 650 miljoen mensen bezocht. De tabbladen ‘Vandaag’, ‘Apps’ en ‘Games’, met inhoud die is samengesteld door de wereldwijde redacteuren van het App Store-team, bieden dagelijkse inspiratie, waaronder in-app evenementen, originele verhalen, diepgaande interviews en handige tips. Gebruikers vinden er ook gepersonaliseerde content op basis van hun individuele interesses.

De populairste apps in de App Store van 2023

We willen je niet langer laten wachten en presenteren hieronder de lijst met de populairste apps, opgesplitst in de verschillende categorieën. Kleine kanttekening: dit zijn de hitlijsten uit de VS, want de Nederlandse lijsten zijn nog niet beschikbaar.

Populairste gratis iPhone-apps

Temu: Shop Like a Billionaire CapCut – Video Editor Max: Stream HBO, TV, & Movies Threads, an Instagram app TikTok Instagram Google YouTube: Watch, Listen, Stream WhatsApp Messenger Gmail – Email by Google

Populairste betaalde iPhone-apps

Shadowrocket HotSchedules Procreate Pocket The Wonder Weeks 75 Hard AutoSleep Track Sleep on Watch Goblin Tools TonalEnergy Tuner & Metronome SkyView AnkiMobile Flashcards

Populairste gratis iPhone-games

MONOPOLY GO! Roblox Royal Match Subway Surfers Gardenscapes Call of Duty: Mobile Block Blast! Makeover Studio: Makeup Games Parking Jam 3D Survivor!.io

Populairste betaalde iPhone-games

Minecraft Heads Up! Geometry Dash Bloons TD 6 MONOPOLY Papa’s Freezeria To Go! Plague Inc. Red’s First Flight Five Nights at Freddy’s Grand Theft Auto: San Andreas

Populairste gratis iPad-apps

Max: Stream HBO, TV, & Movies YouTube: Watch, Listen, Stream Netflix Google Chrome Disney+ Goodnotes 6 TikTok Amazon Prime Video Temu: Shop Like a Billionaire Peacock TV: Stream TV & Movies

Populairste betaalde iPad-apps

Procreate Shadowrocket Nomad Sculpt forScore Toca Life: Hospital Bluebeam Revu for iPad Teach Your Monster to Read AnkiMobile Flashcards Endless Paper ToonSquid

Populairste gratis iPad-games

Roblox Magic Tiles 3: Piano Game Subway Surfers Royal Match Among Us! Duet Cats: Cute Cat Games Stumble Guys MONOPOLY GO! Bridge Race Gardenscapes

Populairste betaalde iPad-games

Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Stardew Valley MONOPOLY Five Nights at Freddy’s Red’s First Flight Poppy Playtime Chapter 1 Plague Inc. Garten of Banban 2

Populairste Apple Arcade-games

NBA 2K23 Arcade Edition Cooking Mama: Cuisine! Bloons TD 6+ Angry BirdsReloaded Sneaky Sasquatch Warped Kart Racers Hello Kitty Island Adventure Snake.io+ Fruit Ninja Classic+ Solitaire by MobilityWare+

