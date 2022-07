Apple gaat nog meer reclames tonen in de App Store: dit moet je weten

Apple gaat meer reclame toevoegen aan de App Store. Naast de bestaande locaties in het zoekveld en de zoekresultaten komen er twee nieuwe plekken waar ontwikkelaars hun apps kunnen aanprijzen.

Nog meer reclame in de App Store

Vorig jaar voegde Apple reclame toe aan het zoekveld in de App Store. Dat was een groot commercieel succes en dus gaat het bedrijf binnenkort nog een stap verder. Dan vind je ook reclame in het tabblad ‘Vandaag’, dat voorheen gereserveerd was voor aanbevelingen vanuit Apple zelf. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste pagina binnen de App Store en zal dus aardig wat geld in het laatje brengen.

Apple benadrukt dat de advertentie duidelijk herkenbaar zal zijn. De rest van het tabblad blijft bestemd voor gecureerde content. Toch is het een duidelijke breuk met de huidige situatie. De nieuwe reclame zal de overzichtelijkheid van de App Store geen goed doen.

Ook op de individuele pagina’s van apps komt een advertentie te staan. Die vind je onder het blokje met andere apps van dezelfde ontwikkelaar. Bedrijven kunnen niet zelf kiezen op welke pagina ze adverteren, maar Apple zorgt er wel voor dat deze reclame relevant is voor gebruikers. Dat betekent in de praktijk dat je waarschijnlijk advertenties voor soortgelijke, concurrerende apps zult zien.

Apple en privacy

Apple verkoopt de nieuwe reclame in de App Store als een goede manier om onbekende apps te ontdekken. Daar trappen we natuurlijk niet in. Stiekem is het vooral een manier om meer geld te verdienen. Wel voldoen de advertenties aan Apples strikte advertentiebeleid. Je kunt zelf kiezen of je gepersonaliseerde reclame wil zien en minderjarige gebruikers krijgen deze sowieso nooit onder ogen.

Daarnaast bouwt Apple geen profiel op van individuele gebruikers, zodat je privacy gewaarborgd is. Ook gevoelige informatie als religie, politieke voorkeur en gezondheid spelen geen rol in de advertenties die je voorgeschoteld krijgt.

Apple begint binnenkort met het testen van de nieuwe advertenties. Wanneer ze bij iedereen zichtbaar zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

