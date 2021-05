Apple voegt meer reclame toe aan App Store: zo ziet het eruit

Apple heeft meer reclame aan de App Store toegevoegd. Voortaan kom je ook een gesponsorde boodschap tegen in het zoekveld van de app-winkel.

Meer reclame in Apple App Store

Een grote verrassing is de nieuwe advertentie niet. In februari kwam al naar buiten dat Apple experimenteerde met het toevoegen van meer reclames. App-makers kunnen tegen betaling hoger in de App Store komen zodat mensen hun applicatie misschien gaan proberen.

Je komt de advertentie tegen in het zoekveld van de App Store. Hij staat bovenaan het ‘Aanbevolen’-lijstje, waar de apps staan die misschien interessant voor jou zijn. De advertentie is met het woord “Reclame” gemarkeerd zodat je het kunt herkennen.

Sinds 2016 kom je reclames in de App Store tegen. Apple wilde toen meerdere omzetstromen krijgen vanuit de app-winkel en niet afhankelijk zijn van commissie. Het bedrijf ontvangt tussen de 15 en 30 procent commissie wanneer klanten iets kopen of afsluiten via een app uit de App Store.

Interessante timing

De reclame wordt op een interessant moment uitgerold. Apple rolde een week geleden nieuwe iPhone-software uit (iOS 14.5) waardoor app tracking wordt geblokkeerd. Apps moeten hierdoor toestemming vragen om jouw gedrag te kunnen volgen. Sommige gratis iPhone-apps zijn hiervan afhankelijk en gebruiken app tracking om persoonlijke reclames te tonen.

Ook vindt momenteel de rechtszaak tussen Epic Games en Apple plaats. Epic Games is de maker van het populaire spel Fortnite, dat vorig jaar uit de App Store werd gehaald omdat het een betaalsysteem buiten Apples app-winkel aanbood.

Epic Games beschuldigt Apple van monopolistisch gedrag. De zaak draait om het afstaan van een deel van de inkomsten uit in-game-aankopen. Apple vraagt 30 procent commissie aan Epic, maar daar is de Fortnite-ontwikkelaar het niet mee eens.

