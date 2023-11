App Store Award-winnaars: Dit zijn de beste games en apps van 2023

Apple heeft de beste apps en games van dit jaar bekend gemaakt. Dit zijn de App Store Award winnaars 2023!

App Store Award-winnaars 2023

Tegen het einde van het jaar presenteert Apple hun favoriete games en apps uit de App Store. Ook dit jaar heeft Apple de beste apps voor je op een rij gezet. Lees snel verder voor de App Store Award-winnaars van 2023!

iPhone-app van het jaar: AllTrails

Voor fanatieke wandelaars, fietsers en hardlopers is de app AllTrails een prima app. In de app kun je makkelijk routes uitstippelen voor al je buitenactiviteiten en dat allemaal in de buurt!

AllTrails: Wandel, Fiets & Run AllTrails, Inc. 9,4 (3.209 reviews)

iPad-app van het jaar: Prêt-à-Makeup

In de app Prêt-à-Makeup kun je uitproberen hoe je make-up eruit komt te zien voordat je met je echte gezicht aan de slag gaat. Het is zelfs mogelijk om te zien welk effect een lichtbron heeft op je nieuwe look.

Prêt-à-Makeup Prêt-à-Template 8,8 (997 reviews)

Mac-app van het jaar: Photomater

Om je foto’s te bewerken is Photomater onmisbaar. De app bevat vrijwel alle functies die je maar kunt wensen voor fanatieke fotobewerking.

Photomator – Photo Editor Pixelmator Team 9,2 (118 reviews)

Apple TV-app van het jaar: Mubi

Heb je genoeg van Netflix en ben je op zoek naar films de je nergens anders ziet? Dan is Mubi de streaming-app voor jou.

MUBI: Stream geweldige cinema MUBI, Inc. 9,2 (1.227 reviews)

Apple Watch-app van het jaar: SmartGym

Voor fanatieke sporters is SmartGym de perfecte app voor je Apple Watch. De app is enorm veelzijdig en kan onder andere een gepersonaliseerde trainingsschema voor je maken. Een personal trainer heb je niet meer nodig.

SmartGym: Gym & Home Workouts Mateus Abras 9 (275 reviews)

iPhone-game van het jaar: Honkai: Star Rail

De App Store zit tjokvol toffe games, maar de beste game van het jaar voor je iPhone is Honkai: Star Rail. Deze RPG (om beurten) is gratis om te spelen, maar zit niet de hele tijd op je portemonnee te azen zoals veel andere games in dit genre.

Honkai: Star Rail COGNOSPHERE PTE. LTD. 8,8 (323 reviews)

iPad-game van het jaar: Lost in Play

In deze grappige game moet je een broer en zus helpen om hun weg naar huis te vinden. Leuke puzzels en grappige avonturen staan op je te wachten.

Lost in Play Snapbreak Games 9,6 (50 reviews)

Mac-game van het jaar: Lies of P

Houd je van een uitdaging? Dan is Lies of P echt iets om je tanden in te zetten. In deze ‘Dark Souls’-achtige game speel je een donkere versie van Pinokkio.

Lies of P NEOWIZ € 59,99

Apple Arcade-game van het jaar: Hello Kitty Island Adventure

Voor jonge avonturiers is Hello Kitty Island Adventure de leukste Apple Arcade-game van het jaar. Kun jij samen met Hello Kitty het mysterie op een verlaten eiland oplossen?

Hello Kitty Island Adventure Sunblink 9,8 (505 reviews)

