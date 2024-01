De App Store wordt binnenkort heel anders – dit moet je weten

Apple gaat dit jaar grote veranderingen doorvoeren in de App Store, waardoor je apps op een compleet andere manier kunt installeren. Dit moet je weten!

Sideloading komt eraan

Er komen grote veranderingen aan voor de App Store, want Apple is naar verluidt van plan om sideloading binnenkort te introduceren. Het is dan mogelijk om apps bijvoorbeeld via Safari op je iPhone te zetten, zonder dat je daar de App Store voor nodig hebt. Op dit moment is het vrijwel alleen mogelijk om apps uit de Store op je iPhone te installeren. Sideloading komt alleen naar Europa, omdat deze aanpassingen het gevolg zijn van nieuwe Europese wetgeving.

De App Store wordt daarom in tweeën gesplitst: één voor Europa en één voor andere landen. De Europese Unie heeft namelijk bepaald dat Apple eerlijkere concurrentieposities moet creëren voor app-ontwikkelaars. Deze ontwikkelaars kunnen straks ook apps aanbieden op internet, die vervolgens te downloaden zijn op iPhones en iPads. Toch is Apple vermoedelijk niet blij met de nieuwe wetgeving.

Ontwikkelaars vermijden tarieven App Store

App-ontwikkelaars hoeven met deze nieuwe manier van apps downloaden niet langer een percentage van hun inkomsten aan Apple af te staan. Normaal moeten ontwikkelaars betalen om hun apps in de App Store te verkopen. Zodra apps ook via een andere manier geïnstalleerd kunnen worden, is het waarschijnlijk gunstiger om dat niet via Apple te doen. Hierdoor loopt het bedrijf dus inkomsten mis.

Het is daarom nog maar de vraag hoe toegankelijk Apple het sideloaden van applicaties maakt. Bij de lancering van iOS 17 zei Apple niks over de veranderingen die doorgevoerd worden in de App Store. Bovendien is het ook aan Apple om de veiligheid van iOS (en iPadOS) te waarborgen. Met sideloading heb je de keuze uit veel meer apps, maar daar kan ook malware tussen zitten. Het is nog afwachten hoe Apple dat probleem gaat aanpakken.

We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten op de update, want Apple moet zich houden aan een deadline van de Europese Unie. Die heeft bepaald dat bedrijven tot 7 maart 2024 hebben om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Apple heeft dus nog twee maanden om sideloading in de App Store mogelijk te maken.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt Apple al eerder met een update. We kunnen de aangepaste App Store volgens hem al over een paar weken verwachten. Mogelijk voegt Apple de nieuwe functie toe aan iOS 17.3, die update komt vermoedelijk eind januari beschikbaar. Wil je weten wat er nog meer gaat veranderen in iOS 17.3? Lees dan hier alles over de update!

