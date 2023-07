Nóg meer advertenties in de App Store – dit verandert er

De App Store ziet er vanaf vandaag iets anders uit, Apple heeft namelijk een nieuwe plek geïntroduceerd voor advertenties. Dit verandert er.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Advertenties in de App Store

Het is je vast al opgevallen dat je in de App Store op de iPhone en iPad zo nu en dan reclame te zien krijgt. Apple introduceerde in 2019 advertenties in de App Store en heeft de reclame sindsdien alleen maar uitgebreid. Deze week doet Apple er weer een schepje bovenop, want er komen nog meer advertenties bij in de digitale winkel.

Vanaf vandaag is er een nieuw advertentieblok toegevoegd aan het startscherm van de App Store. Apple gaf vorig jaar al aan dat er meer reclame te zien zal zijn op het hoofd-tabblad ‘Vandaag’. Dat plan is nu dus doorgevoerd, waardoor je de advertentie meteen ziet bij het openen van de App Store. Het nieuwe reclameblok staat direct onder de eerste aanbevolen app. Een behoorlijk prominente plek dus.

Zo herken je reclame in de App Store

De nieuwe plek voor advertenties is bedoeld voor ontwikkelaars, die meer bekendheid willen krijgen voor hun app in de App Store. Door het simpele ontwerp van de advertentie moet het volgens Apple makkelijker worden voor ontwikkelaars om reclame te maken. Apple hoeft voor het nieuwe reclameblok namelijk alleen het app-icoon, de naam en het onderschrift van de advertentie goed te keuren.

Het is in de App Store helaas niet mogelijk om de advertenties weg te klikken of op een andere manier uit te zetten. Om te voorkomen dat je reclame verwart met echte zoekresultaten, heeft Apple advertenties op verschillende manieren herkenbaar gemaakt. Alle apps die onder het reclame-kopje vallen hebben een kleine blauwe button waarin ‘Reclame’ staat. Zo kun je ze dus wel redelijk eenvoudig herkennen.

Meer advertenties bij diensten van Apple

Dat er nu meer advertenties te zien zijn in de App Store past binnen de nieuwe strategie van Apple. Het bedrijf wil in de toekomst de inkomsten van advertenties verdrievoudigen. Hierdoor is het te verwachten dat we straks op nog veel meer plekken reclameblokken zullen zien. Zo heeft Apple-analist Mark Gurman al voorspeld dat er ook advertenties toegevoegd gaan worden aan Kaarten.

Het nieuwe reclameblok verschijnt op dit moment alleen nog op iPhones die draaien op iOS 16.4 of nieuwer. Op de iPad zie je de nieuwe plek voor advertenties nog niet in de App Store. Het is overigens de verwachting dat daar snel verandering in komt, je ziet het advertentieblok binnenkort dan ook in oudere iOS-versies en op de iPad.

