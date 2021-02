Apple test meer App Store-advertenties op prominentere plaats

Apple lijkt op zoek te zijn naar een manier om meer geld te verdienen met de App Store. In de testversie van iOS 14.5 duiken nieuwe advertenties op, op nieuwe plekken.

Lees verder na de advertentie.

Meer App Store-advertenties ontdekt in iOS 14.5

Advertenties in de App Store zijn niet nieuw, maar Apple lijkt ze nu verder te verspreiden in de digitale winkel. Zo is er een nieuwe advertentie zichtbaar als je op het ‘Zoek-tabblad’ tikt in de App Store.

De reclame verschijnt bovenaan de lijst met voorgestelde apps, nog voordat je iets in het zoekveld ingevuld hebt. Daardoor schuift de lijst met apps die daadwerkelijk voorgesteld worden een plaatsje op. Zodra je begint met zoeken verschijnt er waar mogelijk ook een advertentie bovenaan de lijst met zoekresultaten.

De extra advertentie in de App Store komt op een opvallend moment: de afgelopen jaren heeft Apple namelijk steeds meer manieren gevonden om zijn eigen diensten te promoten. Zo verschijnt in de Instellingen-app een banner in beeld met informatie over je gratis proefperiode voor Apple TV Plus, Apple Music of Apple Arcade. Tot irritatie van zowel gebruikers als concurrenten, die deze plaats niet kunnen benutten en over oneerlijke concurrentie spreken.

Advertenties in de App Store kunnen wel door app-ontwikkelaars ingekocht worden. Door nieuwe plaatsen voor deze reclames te maken, zal Apple ongetwijfeld meer geld gaan verdienen. Vooralsnog is de verandering enkel zichtbaar in de bèta van iOS 14.5. Het kan dus om een test gaan die uiteindelijk niet doorgevoerd wordt. Daarvoor zullen we moeten wachten op de definitieve release van de update.

Zo schakel je gepersonaliseerde advertenties uit

Wil je niet dat adverteerders apps kunnen aanbevelen op basis van jouw interesses? Dan kun je deze instelling als volgt uitschakelen. Let wel op: dit betekent niet dat de advertenties in de App Store verdwijnen, ze worden alleen niet meer op jouw interesses afgestemd.