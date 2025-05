Deze populaire iPhone-app wordt helemaal anders in iOS 19

Dit jaar komt iOS 19 naar de iPhone en een populaire app wordt naar verluidt helemaal anders. Om deze applicatie op de iPhone (en iPad) gaat het!

iOS 19

De WWDC 2025 komt eraan en dat betekent dat Apple iOS 19 binnenkort presenteert. Op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd) onthult Apple welke features naar iOS 19 komen. Volgens geruchten gaat het om de grootste software-update sinds 2013, toen Apple iOS 7 aankondigde. Bij iOS 19 zien we een compleet nieuwe interface, met meer transparante kaders en nieuwe symbolen bij alle apps.

Dat is niet de enige verandering die Apple doorvoert, want meerdere apps van het bedrijf gaan op de schop in iOS 19. Eén daarvan is de Agenda-app, die volledig opnieuw wordt ontworpen voor iOS 19. Apple heeft dat nu indirect zelf bevestigd met een vacature bij het bedrijf. Met deze vacature zocht het bedrijf in april 2025 naar een ontwikkelaar voor het maken en inrichten van een nieuwe Agenda-app.

Nieuwe Agenda-app

In de vacature beschrijft Apple dat er wordt gewerkt aan een vernieuwde, moderne Agenda-app. Het is dus zeker dat de applicatie helemaal anders wordt, maar welke vernieuwingen precies naar de kalender komen is vooralsnog onduidelijk. In 2024 nam Apple al Mayday Labs over, dat is een Canadees bedrijf dat kunstmatige intelligentie gebruikte bij een eigen kalender-app. De kans is groot dat we soortgelijke functies in de Agenda-app terug zullen in iOS 19.

Dat betekent dat de Agenda-app wordt uitgebreid met Apple Intelligence. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden afspraken vervolgens automatisch in de agenda gezet. Aan de hand van Apple Intelligence wordt gecontroleerd wanneer je een afspraak het beste kunt inplannen, wat de ideale tijd voor de afspraak is én of er geen andere verplichtingen zijn rond dezelfde tijd. Heb je toch een dubbele afspraak staan? Dan doet de Agenda-app vanaf iOS 19 een voorstel een nieuwe datum en tijd.

Release van iOS 19

Deze functies waren eerder beschikbaar in de applicatie van Mayday en komen met iOS 19 waarschijnlijk naar Apple’s eigen Agenda-app. Dat is niet alles, want de Agenda-app krijgt vermoedelijk ook een nieuw ontwerp. Apple verwerkt in iOS 19 meer elementen van visionOS, die we dus ook terug zullen zien in de vernieuwde Agenda-app. Bij de Agenda-app op de iPad en Mac(Book) worden soortgelijke veranderingen verwacht.

Met iOS 19 krijgt de Agenda-app een aantal handige nieuwe functies en een vernieuwde indeling. Welke veranderingen Apple precies doorvoert weten we volgende maand, als het bedrijf iOS 19 aankondigt. Dan zien we ook grote software-updates als iPadOS 19, macOS 16 en watchOS 12. Ben je benieuwd wat je kunt verwachten van de WWDC 2025? Lees dan hier alles over de eerste Apple-presentatie van het jaar!