iOS App Icon Book is op Kickstarter: hebbedingetje voor app- en Apple-fans

Vind jij het design van de kleine, kleurrijke iconen van apps ook altijd zo mooi? Dan is het iOS App Icon Book je op het lijf geschreven. Hierin staan honderden app-icoontjes die de afgelopen tien jaar in de App Store zijn verschenen (en verdwenen).

iOS App Icon Book voor de Apple-liefhebber

De App Store is al meer dan tien jaar oud en in die tijd zijn er ontelbare apps verschenen. Elk van deze apps heeft uiteraard zijn eigen icoontje en look. Sommige applicaties zijn inmiddels zo populair dat vrijwel iedereen ze meteen herkent.

Het iOS App Icon Book is een ode aan deze kleine, kleurige vierkante blokjes. Hierin staan honderden verschillende apps. Sommige zijn nog steeds in de App Store te vinden, maar er staan er ook genoeg in die inmiddels in de vergetelheid zijn geraakt.

Oude en nieuwe ‘iconen’ uit de App Store

Ken je bijvoorbeeld de Twitter-app Birdfeed nog? Of Pastebot voor de iPhone? Het iOS App Icon Book wil op deze manier voorkomen dat het fraaie ontwerp van icoontjes voorgoed verdwijnen. Natuurlijk staan niet alle pictogrammen in het boek, maar maker Michael Flarup heeft geprobeerd om een zo interessant mogelijke collectie te maken.

Het boek gaat ook in op het design van de pictogrammen en laat verschillende ontwikkelaars aan het woord. Zo krijg je een indruk wat er allemaal komt kijken bij het ontwerp van een ‘simpel’ icoontje.

Nu te bestellen op Kickstarter

Het boek heeft zijn doel van 10.000 euro al meteen op de eerste dag behaald. Tot en met 9 december kun je nog een boek bemachtigen via de Kickstarter-website voor 60 euro. Daar komt dan nog wel 29 euro voor verzending naar Nederland bij.

Vroege vogels konden het boek voor 50 euro (zonder verzending) bemachtigen, maar die optie is inmiddels niet meer beschikbaar. Het is nog wel mogelijk om meerdere boeken te gelijk te kopen. Je betaalt dan 120 euro voor twee boeken, met 39 euro aan verzendkosten.

