Eten bestellen zonder de app van het restaurant te downloaden en een huurauto ontgrendelen met je iPhone, zonder te hoeven wachten. App Clips gaan iOS 14 gebruiksvriendelijker maken door de belangrijkste functie van een app direct op je iPhone te toveren.

Alles over App Clips in iOS 14

Lange tijd ging Apple prat op het enorme app-aanbod in de App Store. Sterker nog, men liet de uitspraak “Daar is een app voor” zelfs officieel registreren in 2010. Nu, tien jaar later, is Apple nog steeds fan van apps, maar hoef je ze niet meer te installeren.

App Clips zorgen er namelijk voor dat je in iOS 14 de belangrijkste functie van een app kunt gebruiken, zonder dat je het complete programma hoeft te downloaden. App Clips kun je daarmee het best zien als een specifieke onderdeel van een app. Dit gedeelte kun je direct gebruiken zonder te hoeven wachten.

Dat is fijn, want op die manier haal je bijvoorbeeld direct een koffie op het station, zonder dat je de app van de specifieke kiosk op je iPhone hoeft te zetten. In plaats daarvan houd je je toestel bij de betaalterminal van de winkel, waarna de App Clip op je scherm tevoorschijn komt.

Zo werken App Clips

Vervolgens accepteer je de ‘mini-app’ en reken je af. Zodra je klaar bent verdwijnt de App Clip automatisch van je iPhone en neemt ‘ie dus geen onnodige opslagruimte in beslag. Ging het betalen niet goed? Kijk dan in de App Library, een andere toevoeging van iOS 14, om je laatst gebruikte App Clips snel weer te openen.

Op eenzelfde manier is het mogelijk om bijvoorbeeld eten te bestellen bij restaurants of tijdens een stedentrip leenfietsen te huren met je iPhone. Het is aan ontwikkelaars om App Clips te gaan ondersteunen. Apple heeft een softwarepakket samengesteld om app-makers hierbij te helpen.

App Clips kunnen op diverse manieren ‘opgeroepen’ worden. Door je iPhone dichtbij een pinautomaat te houden wordt bijvoorbeeld de nfc-chip van je toestel geactiveerd. Ook kunnen App Clips geactiveerd worden door een qr-code te scannen, maar je komt de ‘basis-apps’ ook tegen tijdens het browsen. App Clips werken namelijk in Safari.

Over iOS 14

Dit najaar verschijnt iOS 14 voor alle iPhones die momenteel iOS 13 draaien. Het is de grootste iPhone software-update in jaren. Zo gaat het thuisscherm van je toestel op de schop dankzij widgets, krijgt Siri een compacter ontwerp en kun je met twee keer tikken op de achterkant van je iPhone een screenshot maken. Wij hebben de ontwikkelaarsversie van iOS 14 al getest en hoe dat bevalt, lees je in onderstaande preview.