iPhone- en iPad-gebruikers die onderdeel zijn van een Apple-familie kunnen nu ook app-abonnementen met elkaar delen. Op die manier hoef je slechts eenmalig een abonnement op een bepaalde app af te sluiten, waarna de rest van het gezin die app ook kan gebruiken.

App-abonnementen met gezin delen nu mogelijk

De mogelijkheid werd afgelopen zomer tijdens softwareconferentie WWDC al aangekondigd, maar rolt vanaf nu geleidelijk uit voor Apple-gebruikers.

Dankzij de optie kun je in-app abonnementen, waarmee je bijvoorbeeld de advertenties afkoopt, delen met gezinsleden. Op die manier hoef je het app-abonnement maar één keer af te sluiten om ook je gezin van de voordelen te laten genieten.

Zo werkt het

De nieuwe optie werkt vanaf iOS 14.2 (en macOS Big Sur 11.0.1). In de Instellingen-app van je iPhone zie je onder ‘Apple ID’ > ‘Abonnementen’ een nieuwe optie: ‘Deel nieuwe abonnementen’. Zodra je deze schakelaar verschuift en het vakje groen kleurt, worden gekochte app-abonnementen met alle gezinsleden gedeeld.

Niet alle apps ondersteunen de optie: ontwikkelaars geven zelf aan of hun abonnementen met het gezin gedeeld mogen worden. Heb je een abonnement op een app afgesloten maar zie je bovenstaande optie niet verschijnen? Dan heeft de ontwikkelaar er waarschijnlijk voor gekozen om app-abonnementen niet te laten delen.

De nieuwe optie werkt via iCloud en is alleen zichtbaar wanneer je ‘Delen met gezin’ hebt ingeschakeld. Je vindt deze optie op je iPhone onder het kopje ‘Apple ID’. Op de Mac staat de optie in het Apple-menu onder ‘Systeemvoorkeuren’. Na het instellen van jouw ‘Apple-gezin’ kun je met maximaal vijf andere gezinsleden onder meer aankopen, iCloud-opslag en dus app-abonnementen delen.

Apple en het gezin

Heb je een hoop Apple-apparaten in huis staan? Dan is Apple Gezinsdeling mogelijk iets voor jou. Deze optie zorgt ervoor dat gezinnen digitale aankopen en opslag met elkaar kunnen delen. Ook kun je met Gezinsdeling een oogje in het zeil houden door te checken hoe het met de Schermtijd van de andere gezinsleden zit.