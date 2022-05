iPhone-apps mogen prijs abonnement nu automatisch verhogen

Heb je op je iPhone een of meerdere app-abonnementen? Let dan voortaan op de prijs, want ontwikkelaars mogen voortaan zomaar de abonnementsprijs verhogen – zonder dat daarvoor jouw toestemming nodig is.

Prijs app-abonnement automatisch hoger

Wanneer een app-bouwer nu de prijs van een automatisch verlengbaar abonnement verhoogt, moet een gebruiker bevestigen dat ze willen blijven abonneren tegen de nieuwe prijs. Doen ze dit niet, dan wordt het abonnement automatisch geannuleerd.

Een nieuw App Store-beleid brengt hier verandering in. Met de nieuwe richtlijnen wordt de prijsverhoging zomaar in rekening gebracht, zonder dat je hier als gebruiker akkoord op moet geven.

Apple heeft wel enkele regels opgesteld om te voorkomen dat ontwikkelaars deze functie misbruiken. Abonnees moeten bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht van de wijziging van de abonnementsprijs. Ook mag de prijsverhoging niet vaker dan één keer per jaar plaatsvinden.

De prijsverhoging mag tevens niet hoger zijn dan 5 dollar voor een maandelijks abonnement, of 50 dollar voor een jaarlijks abonnement. Ook mag een verhoging niet hoger zijn dan 50 procent van de abonnementsprijs. Als een prijsverhoging deze limieten overschrijdt, moeten gebruikers zich handmatig opnieuw abonneren op de iPhone-app. Doen ze dit niet, dan wordt het abonnement stopgezet.

Waarom deze aanpassing?

Op zijn eigen website licht Apple de verandering van het App Store-beleid toe. Voorheen was het zo dat alle prijswijzigingen eerst goedgekeurd moesten worden. Hierdoor zouden veel abonnementen onbedoeld worden stopgezet, bijvoorbeeld omdat gebruikers de e-mail en pushmeldingen misten. Gebruikers moesten zich dan opnieuw abonneren.

Met het nieuwe beleid introduceert Apple wel een ander probleem. Genoeg mensen zullen de push-notificatie en de e-mail over de prijsverhoging van het abonnement over het hoofd zien. Zij betalen plotseling meer, en zullen onaangenaam verrast zijn als ze de factuur zien.

Check de notificaties en mails dus goed, en kijk af en toe naar de prijzen van je abonnementen. Dat doe je zo: