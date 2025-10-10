Zien: dit Android-merk neemt het Liquid Glass ontwerp nú al over

iOS 26 met Liquid Glass is pas ongeveer een maand beschikbaar voor het grote publiek, maar er is nu al een Android-merk dat het imiteert.

Dit Android-merk neemt Liquid Glass nu al over

Het nieuwe iOS 26 en vooral het Liquid Glass ontwerp van Apple ziet er zonder meer prachtig uit. Dat andere merken het vroeg of laat gaan kopiëren, ligt dan ook best wel voor de hand. Toch is het verrassend dat er nu al een Android-merk is dat Liquid Glass in een nieuwe update bijna naadloos heeft overgenomen.

Het gaat om de Chinese smartphonefabrikant Vivo. Die heeft zich voor de nieuwste besturingssysteemupdate (OriginOS 6) heel duidelijk laten inspireren door het Liquid Glass ontwerp van Apple. OriginOS 6 werd de afgelopen week onthuld en heeft onder meer hetzelfde transparante glasachtige uiterlijk dat we kennen van iOS 26.

Water in plaats van glas

In de video hierboven is te zien dat een Vivo-smartphone een interface heeft die gemakkelijk kan worden aangezien voor iOS 26. Er is een Liquid Glass-achtige klok en een Bedieningspaneel op het Android-toestel. Er zijn vierkante pictogrammen en glasachtige afgeronde knoppen, transparante mappen en een dock. Ook meldingen zijn transparant en zelfs achtergronden veranderen met een 2D-naar-3D-effect, net zoals bij de ruimtelijke scènes van Apple.

De invloed van Liquid Glass op het ontwerp is absoluut onmiskenbaar, ook al verwijst Vivo zelf bij het beschrijven van het nieuwe besturingssysteem naar water in plaats van glas. In het marketingmateriaal voor de update staat onder meer het volgende:

“Met OriginOS 6 verloopt elke veeg, scrol en tik soepeler dan ooit tevoren. Geen vertragingen. Geen haperingen. Gewoon moeiteloze bewegingen die zijn afgestemd op de manier waarop u beweegt.”

Vivo is een Chinese smartphonefabrikant die zijn Android-toestellen vooral verkoopt in China, India en nog een aantal andere landen. De meeste Vivo-smartphones zijn dan ook niet verkrijgbaar in de Verenigde Staten en in Europa. Toch heeft Vivo onlangs wel toestemming gekregen om de nieuwe Vivo X300 FE ook in de VS te gaan verkopen.