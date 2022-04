Een Android-telefoon met Lightning-aansluiting? Dat bestaat nu! (video)

Er is iemand zo gek geweest om te kijken hoe een Android-telefoon functioneert met Lightning-aansluiting. Het is hem nog gelukt ook! Nou ja, een soort van. Lees in dit artikel meer.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Student Robotica stopt Lightning-aansluiting in Android

Een masterstudent Robotica uit Zwitserland, Ken Pillonel, heeft uitgerekend op 1 april een opmerkelijke video op YouTube gezet. Hierin weet hij het voor elkaar te krijgen om Apple’s Lightning-aansluiting in een Android-telefoon te proppen. Het ging niet van een leien dakje.

De Lightning-kabel was namelijk iets té slim voor het knip-en-plak werk. Deze herkent automatisch Apple-apparaten en had dus geen zin om een in elkaar geknutselde Android-telefoon te voorzien van stroom. Gelukkig is Pillonel ook handig met computers en wist hij de kabel te foppen. Nu laadde de Android-telefoon (een Samsung Galaxy A51) op én kon de student ook nog eens data overzetten.

Lightning in een Android telefoon. Waarom?

Het design van dit knutselwerk was het laatste wat nog moest gebeuren. De Lightning-aansluiting moest nog passend in de telefoon verwerkt worden. Dit is echter niet helemaal gelukt. Helaas zien we de aansluiting bij de Galaxy A51 nog wel zitten, terwijl deze bij een iPhone mooi is weggewerkt. In een toekomstige video zal Pillonel nog gedetailleerd uitleggen hoe hij deze operatie precies heeft uitevoerd.

Pillonel haalde al eerder het nieuws met praktijken van dezelfde aard. Hij ruste namelijk een jaar terug een iPhone X uit met een usb-c-aansluiting. Ook deze kon data overbrengen en de iPhone opladen. Dit ‘kunstwerk’ is op eBay verkocht voor 86.000 dollar!

‘In de toekomst krijgt elke iPhone usb-c’

Apple is het enige bedrijf in de smartphone-branche dat nog steeds een eigen aansluiting gebruikt. De rest van de telefoonfabrikanten gebruiken inmiddels usb-c als oplaad-standaard. Als het aan de EU ligt komt aan dat eerste snel verandering in.

De Europese Commissie is al een tijdje bezig met wetgeving rondom universele laders in Europa. Ook gaan er bijna al sinds mensenheugenis geruchten rond dat de iPhone een usb-c-aansluiting krijgt. Zien we in de iPhone 14 in het najaar van 2022 dan tóch een usb-c-aansluiting? Zeker is het niet!

Er doen ook geruchten de ronde dat Apple bezig is met apparaten zonder poorten. In het kader van klimaatverandering en duurzaamheid, is de EU bezig met wetgeving om de de bedrijven uit Silicon Valley op de vingers te tikken. Zo willen ze ook verplichten dat accu’s binnenkort vervangbaar worden.