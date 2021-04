Onthuld: waarom Apple iMessage (nog) niet naar Android brengt

Hoewel Apple-topman Eddy Cue in 2013 al voorstelde om iMessage naar Android te brengen, kwam het er nooit van. Nu weten we eindelijk waarom dat zo is, en lijkt er nog altijd een kans te zijn dat het alsnog gebeurt.

Waarom Android nog geen iMessage heeft

Apple staat binnenkort tegenover Epic Games in de rechtszaal om de Fortnite-rel te beslechten. Ter voorbereiding op deze zaak worden gesprekken en documenten openbaar gemaakt, die ons een uniek kijkje achter de schermen bij de bedrijven geven.

The Verge ontdekte dat in een van de documenten een gesprek staat tussen Eddy Cue en de rest van de Apple-top. Daarin pleit Cue in april 2013 om een nieuw team op te richten dat zich volledig focust op het overzetten van iMessage naar Android. De timing is geen toeval: het was precies in de periode dat Facebook zich voorbereidde op de overname van WhatsApp.

Eddy Cue geloofde in de kracht van iMessage en wilde het de ‘standaard in de industrie’ maken. “Ik weet nog niet hoe we er geld aan kunnen verdienen, maar het kost weinig om het mogelijk te maken”, aldus Cue.

Apple was bang voor overstappers naar Android

Een meerderheid van de Apple-top schoot het idee van Cue echter af. Uit de verklaring van Craig Federighi blijkt waarom: hij was er niet van overtuigd dat iMessage destijds goed genoeg was. “We hebben meer nodig dan een betere berichten-app dan de concurrentie”, aldus Federighi. “Zonder een strategie om de beste chat-app ter wereld te worden, zie ik het vooral als een risico dat iPhone-families eerder geneigd zijn om hun kinderen een Android-telefoon te geven.”

Hier was een meerderheid het mee eens en sindsdien is iMessage nog steeds niet op Android verschenen. Sinds 2013 is er echter veel veranderd. WhatsApp is inderdaad overgenomen door Facebook en komt daardoor steeds vaker in de knoei op het gebied van privacy. Ondertussen heeft Apple iMessage ieder jaar verder uitgebouwd met nieuwe functies, waardoor de app zich steeds meer onderscheidt van de concurrentie.

Ook wat prijzen van iPhones betreft is er heel wat veranderd. Met de iPhone SE en iPhone 12 mini zijn iPhones betaalbaarder geworden, terwijl veel Android-merken juist wat meer naar de adviesprijs van de iPhone toegegroeid zijn. Met het oog op de argumenten van Federighi destijds lijkt het dus nog niet uitgesloten te zijn dat iMessage ooit de overstap maakt naar Android. Ook Apple Music is immers al jaren op Android te downloaden.