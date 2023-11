Deze drie dingen doet Android nog steeds beter dan Apple

Het is vaak je persoonlijke voorkeur of je Apple of Android fijner vindt, maar Android is op een aantal vlakken net iets beter dan Apple. Van deze drie dingen kan Apple nog leren.

Android of Apple?

Het is voor iedereen verschillend welk besturingssysteem fijner is: Android of Apple’s iOS. Ieder systeem heeft zowel voor- als nadelen, zo is Android een veel minder gesloten besturingssysteem dan iOS. Apple’s iOS krijgt dan weer jarenlang nieuwe functies. Toch zijn er een aantal functies waarbij Apple iets van Android kan leren. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Actieknop: meer functies bij Android dan bij Apple

De iPhone 15 Pro (Max) kreeg dit jaar een compleet nieuwe button: de actieknop. Het is een handige toevoeging, waarbij je zelf kunt bepalen welke functie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Bij Apple’s actieknop blijf je beperkt tot één van de functies waar je bij de instellingen van de telefoon uit kunt kiezen, en dat is precies waar Android zich in onderscheidt.

Bij Android-toestellen bestaat de actieknop eveneens, maar de vergrendelknop kan daar meerdere functies krijgen. Dat is het verschil: bij Android kun je meerdere acties aan de knop toevoegen, terwijl je bij Apple die optie niet hebt. Zo kan er een andere functie worden uitgevoerd als je twee keer op de actieknop drukt. Het is te hopen dat Apple dit in de toekomst ook mogelijk maakt, zodat er veel meer mogelijk is met de actieknop.

2. Apple beperkt always-on tot Pro-modellen

De nieuwste iPhones hebben ontzettend goede Super Retina XDR-displays. Met een piekhelderheid van 2000 Nits is het scherm vrijwel altijd goed te zien, ook buiten in de felle zon. Toch is er één functie die bij veel iPhones nog ontbreekt: het always-on scherm. Deze functie is vooralsnog alleen weggelegd voor de iPhone 14 Pro (Max) en de iPhone 15 Pro (Max). En dat is een groot verschil tussen Apple- en Android-apparaten.

Always-on heeft te maken met de verversingssnelheid van het scherm, die is bij de Pro-modellen 120 Hz. De reguliere iPhones zijn beperkt tot 60 Hz, waardoor het always-on scherm niet mogelijk is. In tegenstelling tot Apple’s telefoons hebben veel Android-toestellen wél een always-on scherm, ook de goedkopere modellen. Bij de standaard iPhone moeten we het voorlopig zonder doen, en dat blijft bij de iPhone 16 vermoedelijk ook zo.

3. Usb-c: laden gaat sneller bij Android

Apple nam dit jaar bij de iPhone 15 afscheid van de Lightning-adapter. In plaats daarvan zijn de nieuwe iPhones voorzien van een usb-c-aansluiting. Dit was niet Apple’s eigen keuze, maar het gevolg van nieuwe Europese wetgeving. Met de usb-c is het op papier mogelijk om veel sneller op te laden. Helaas zien we dat niet terug bij Apple’s nieuwe telefoons van dit jaar, in tegenstelling tot veel Android-apparaten.

Zo is de iPhone 15 (Pro) binnen een half uur weer opgeladen tot 50 procent. Behoorlijk snel, maar bij veel Android-toestellen ligt de laadsnelheid nog veel hoger dan bij Apple. Zo is de Xiaomi 13T Pro volledig opgeladen binnen een half uur. Met usb-c is dus veel mogelijk op het gebied van opladen, het is daarom tijd voor Apple om de laadtijden van de iPhones te verbeteren.

Nieuwe iPhone kopen?

Apple kan dus nog wat leren van apparaten die op Android draaien, zodat de iPhones (en andere apparaten) nóg beter worden. Heb jij altijd een iPhone gehad en gaat jouw voorkeur nog steeds uit naar iOS? Of ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is dit het moment om een nieuwe telefoon te kopen, want de iPhone 15 is flink afgeprijsd door Black Friday. Bekijk de beste aanbiedingen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

