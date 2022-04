Deze toffe Android 12-features zien we graag terug in iOS 16

Apple heeft de uitnodigingen voor zijn WWDC-event op 6 juni verstuurd. Dat betekent goed nieuws: iOS 16 komt eraan! We hopen stiekem dat Apple zich laat inspireren door een aantal Android 12-features. Welke features dit zijn, lees je hier.

Android 12-features die goed bij iOS 16 zouden passen

iOS en Android zijn twee verschillende besturingssystemen. Toch is er sprake van overlap; zowel Google als Apple laat zich regelmatig door de ander inspireren. Dat voelt misschien als valsspelen, maar de uitspraak ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ is er niet zomaar. We moedigen verschillende fabrikanten juist aan om van elkaar te leren. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet het klakkeloos kopiëren van elkaar.

Apple haalde in het verleden al vaker inspiratie bij zijn Android-concurrenten vandaan. Denk hierbij aan iPhones met grote schermen, Control Center en het notificatiepaneel. Google liet zich inspireren door Apples zogenoemde gesture based interface, die zijn intrede maakte met de komst van de iPhone X.

iOS 16-concept

Het mooie van deze ‘gestolen’ functies is dat beide bedrijven er hun eigen draai aan geven. Op die manier wordt mobiele software alsmaar beter, of je nu voor een iPhone of een Android-smartphone kiest. In dit artikel zetten we vier Android 12-features op een rijtje die we graag in iOS 16 zouden zien.

Lees ook: WWDC 2022: dit is wanneer Apple iOS 16 en meer onthult

Privacy Dashboard zou iOS 16 meer privacy-gericht maken

In het Privacy Dashboard van Android 12 zie je alle machtigingen per app van de afgelopen 24 uur. De feature geeft bijvoorbeeld aan welke apps toegang krijgen tot de microfoon, locatie of camera. Zo weet je zeker dat je niet begluurd of afgeluisterd wordt.

Ontwikkelaars van apps kunnen precies aangeven waarom ze toegang willen tot specifieke functies. Gebruikers bepalen op die manier zonder enige moeite of ze daar wel of geen toestemming voor geven. Wil je specifieke machtigingen aanpassen? Bijvoorbeeld een app geen toegang meer geven tot de microfoon? Het kan allemaal.

Apple besteedt veel aandacht aan privacy. Daarom vinden we het opvallend dat de fabrikant nog geen soortgelijke iOS-functie aanbiedt. Met een beetje geluk zien we een soortgelijk Privacy Dashboard in Apple-stijl tijdens het aankomende WWDC-event.

Material You, maar dan op z’n Apples

Een van de speerpunten van Android 12 is Material You. De feature maakt jouw smartphone een stuk persoonlijker. Android 12 gebruikt de kleuren van je achtergrond om unieke kleurpaletten te generen. Die kleurpaletten zie je vervolgens terug in de systeeminstellingen, Google-apps en apps van ontwikkelaars. Hierdoor voelt alles aan als één geheel.

Het blijft lastig om iOS naar je eigen smaak aan te passen. De software oogt natuurlijk al ontzettend strak, maar praktisch iedereen met een iPhone heeft zo’n beetje hetzelfde thuisscherm. Voor mensen die zichzelf graag creatief uiten is dit een nachtmerrie. We hopen dat Apple hier in iOS 16 eindelijk wat meer aandacht aan schenkt.

Scrollende screenshots schelen hoofdpijn

Een kleine functie, maar oh zo handig: scrollende screenshots. Als je met je Android-smartphone een screenshot van een gesprek maakt, krijg je de optie om naar beneden te scrollen. Zo heb je het hele gesprek of de hele pagina op één screenshot. Je hoeft dan geen vijf verschillende afbeeldingen door te sturen, zoals het op de iPhone werkt.

Scherm automatisch draaien op basis van gezichtsherkenning

Draait je scherm wel eens automatisch mee als je op je zij in bed ligt? Méga-irritant. iOS biedt een schakelaar op je schermoriëntatie te vergrendelen, maar wat nu als deze zich automatisch aan je houding zou aanpassen? In Android 12 gebeurt dit. Het beeld draait namelijk niet automatisch als jouw Android-smartphone merkt dat je op je zij ligt.

Draai je de smartphone om bijvoorbeeld een video te kijken in landschapsmodus? Dan snapt Android 12 dat het beeld dus wél moet draaien. Een hele handige feature, die we graag in iOS 16 zouden zien.

Meer over iOS 16

Welke features iOS 16 precies krijgt, weten we na het WWDC-event van Apple op 6 juni. Erg spannend, dus. Volgens geruchten krijgt de nieuwe iPhone-software een vernieuwd ontwerp. De laatste keer dat iOS een compleet nieuw design kreeg, was in 2013. iOS 16 zou een fris nieuw toegangsscherm krijgen, met gewijzigde app-iconen en slimmere notificaties.

Ook krijgen widgets in iOS 16 naar verluidt een opfrisbeurt. Vanaf iOS 14 is het mogelijk om widgets op het iPhone-thuisscherm te plaatsen, maar tot nog toe zijn ze weinig interactief. Daar zou iOS 16 verandering in kunnen brengen, zo blijkt uit gelekte iOS 16-functies.

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar iOS 16? We houden je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Meld je dus vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd de site in de gaten.