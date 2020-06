Overzicht: dit kan Android 11 van iOS leren en andersom

De bèta van Android 11 is sinds vorige week beschikbaar voor Android-gebruikers. De update brengt heel wat functies met zich mee die iOS-gebruikers bekend voor zullen komen. Toch zijn er ook features die iOS juist toe zou moeten voegen.

Deze functies neemt Android 11 over van iOS

De eerste publieke bèta van Android 11 is nu beschikbaar. Android-gebruikers met een Google Pixel-smartphone kunnen alvast met de testversie aan de slag. Op onze zustersite Android Planet lees je er alles over. De bèta bevat een aantal nieuwe functies waar iPhone-gebruikers allang gebruik van maken.

Het is vaak een vicieuze cirkel van besturingssystemen: wanneer iOS een goed idee heeft, neemt Android het na een tijdje over en andersom ook. Deze functies heeft Android 11 overgenomen van iOS.

1. Smart home-bediening

Eén van de grootste veranderingen in Android 11 is de mogelijkheid om smart home-producten makkelijk en snel te bedienen. Door de aan/uit-knop lang ingedrukt te houden, kun je al je smart home-apparaten bedienen. iOS doet dit al langer met HomeKit, dat ook via het bedieningspaneel te gebruiken is.

2. Toestemming per app

Sinds iOS 13 is het mogelijk om het gebruik van zaken als je locatie of camera toe te staan per app of per sessie. Android 11 voegt dit nu ook toe, zodat je per app kan beslissen waar deze eenmalig toegang voor heeft. Android 11 doet er echter een schepje bovenop, door de toestemming weer in te trekken als je een app lang niet hebt gebruikt.

3. Makkelijker switchen tussen apparaten

Google maakt het nu ook gemakkelijker om te wisselen tussen verschillende media-apparaten zoals Google Home-speakers of bluetooth-apparaten via het notificatie-menu. Apple-fans die veel gebruikmaken van AirPlay zullen dit herkennen: het is namelijk ook via het AirPlay-icoon in het bedieningspaneel mogelijk om snel te switchen tussen verschillende apparaten.

4. Schermafbeelding

Het maken van een schermafbeelding wordt ook makkelijker in Android. Net als in iOS krijg je nu eerst een preview te zien. Als je deze aantikt kun je het gelijk bewerken in een simpele bewerktool en delen met anderen. Voorheen waren schermafbeeldingen in Android beschikbaar in het notificatie-menu.

5. Opname van het scherm

Veel smartphonefabrikanten hadden de functie al, maar ook Google gaat nu de functie toevoegen om je scherm op te nemen. Het is nog wel onzeker of deze functie er daadwerkelijk komt. Het is namelijk al vaker voorgekomen dat de functie werd toegevoegd in een bèta, maar vlak voor de lancering van de definitieve update werd geschrapt.

Deze Android 11-functies zou iOS moeten overnemen

Toch brengt de bètaversie van de update nieuwe functies met zich mee die ook in iOS een goede toevoeging zouden zijn.

1. Prioriteit voor meldingen

Zo komt Android 11 met een nieuwe functie waardoor je prioriteit kan geven aan meldingen van specifieke personen. Als je een persoon als prioriteit markeert, komen meldingen van die persoon altijd bovenaan de notificatiebalk te staan.

Ook krijg je op je homescreen te zien dat hij of zij een bericht heeft gestuurd. Handig als het een bepaalde vriend of vriendin is die je net wat belangrijker vindt dan de rest. Deze meldingen krijg je dan ook wanneer je smartphone in de ‘Niet Storen’-modus staat.

2. ‘Chat-bubbels’

Android 11 gaat ook gesprekken in chat-apps op een andere manier beheren door middel van zogeheten ‘bubbels’. Hiermee kun je snelkoppelingen naar chats aan je homescreen toevoegen. Als je bekend bent met de Facebook Messenger-app, dan heb je deze ‘chat heads’ al wel eens voorbij zien komen.

Deze chatbubbels blijven ook staan wanneer je een andere app opent. Zo kun je snel wisselen tussen het gesprek en een andere app. Handig als je met iemand in gesprek bent, en ondertussen iets anders aan het doen bent op je telefoon.

Deze Android 11-functies zou iOS links moeten laten liggen

Ook zijn er een aantal nieuwe functies in Android 11 die iOS het beste aan zich voorbij kan laten gaan. Deze maken het gebruik van je smartphone namelijk alleen maar ingewikkelder.

1. App-suggesties

Google gaat gebruikers van Android 11 helpen met het inrichten van hun thuisscherm. Dat doet het bedrijf door middel van app-suggesties. Na het installeren van de update worden enkele suggesties gegeven voor snelkoppelingen.

Dit zijn jouw meestgebruikte apps, waarvan Android een snelkoppeling op het thuisscherm wil plaatsen. Deze worden dan automatisch op de onderste rij neergezet. De apps die daar al stonden schuiven dan een rij op naar boven. De meeste iPhone-gebruikers zullen hier niet op zitten te wachten, omdat zij hun thuisscherm liever zelf inrichten.

2. Multitask-scherm met nieuwe knoppen

Bovendien heeft Android het multitask-scherm wat opgefrist. iOS-gebruikers zullen dit herkennen als het overzicht van alle apps die momenteel actief zijn. Nu voegt Google drie knoppen onderaan dat scherm toe: Screenshot, Selecteren en Delen. Het is zeker voor te stellen dat hier veel ongewenste schermafbeeldingen uit voort zullen komen.