Bereid je voor: analisten verwachten spannendste iPhone in jaren

Analisten verwachten dat de veranderingen bij de iPhone 16 zó spannend worden, dat de verkoop van Apple’s telefoon enorm gaat stijgen in 2024. Dit is waarom.

Verkoop iPhones wordt veel hoger

Als we de analisten van investeringsbedrijf Wedbush mogen geloven gaat Apple in 2024 veel meer iPhones verkopen. Het bedrijf voorspelt dat er veel meer modellen van de iPhone 16 over de toonbank zullen gaan, door de release van Apple Intelligence. Het is de verwachting dat alle uitvoeringen van de iPhone 16 ondersteuning krijgen voor de nieuwe AI-functies, terwijl dat op dit moment alleen nog de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn.

Je hoeft bij de iPhone 16 dus geen duurder Pro- of Pro Max-model te kopen om toegang te krijgen tot Apple Intelligence. Volgens Wedbush zorgt dit voor een flinke stijging in de verkoopcijfers, waardoor de iPhone 16 mogelijk de bestverkochte iPhone in jaren wordt. De analisten van Wedbush verwachten bovendien dat de nieuwe AI-functies ervoor zorgen dat de iPhones ook in China weer beter verkocht worden.

Apple loopt voor met AI

Dat is een opvallende voorspelling, want Apple kampte het laatste kwartaal juist met dalende verkoopcijfers in China. Analisten van Wedbush verwachten dat Apple vanaf september weer veel meer iPhones zal verkopen in China door de release van de iPhone 16. Goed nieuws dus voor Apple, zeker na een aantal tegenslagen in China. Zo bepaalde de Chinese overheid vorig jaar nog dat ambtenaren geen iPhone mogen gebruiken, waardoor het bedrijf in twee dagen 190 miljard dollar verloor.

Sinds de WWDC 2024 zijn de analisten van Wedbush enorm positief over Apple en de verwachte verkoopcijfers van de iPhones. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de introductie van Apple Intelligence, waardoor het bedrijf voor het eerst inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Wedbush is Apple vanaf september zelfs een belangrijke gatekeeper op het gebied van AI, zeker omdat wereldwijd 2,2 miljard mensen gebruikmaken van Apple’s diensten.

iOS 18 krijgt ChatGPT én Gemini

De analisten van Wedbush zijn bovendien erg te spreken over Apple’s plan om meerdere chatbots toe te voegen aan toekomstige iPhones. Het bedrijf heeft namelijk aangegeven dat er ook wordt gekeken naar een samenwerking met Google. In iOS 18 krijg je in ieder geval ChatGPT erbij op je iPhone, omdat Apple een overeenkomst heeft bereikt met OpenAI. In de toekomst komt daar mogelijk ook Gemini van Google bij.

Dat Apple kunstmatige intelligentie op deze manier integreert bij iPhones is volgens de analisten van Wedbush de toekomst. Met belangrijke veranderingen in de hardware als de nieuwe A18-chip, nieuwe telelens voor de iPhone 16 Pro en Pro-functies voor de ‘normale’ iPhone 16 zijn de verwachtingen hooggespannen. Lees hier alvast alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!

