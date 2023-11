Amazon Prime wordt flink duurder – zoveel meer ga je betalen

Na de prijsverhoging van Netflix wordt ook Amazon Prime binnenkort duurder. Dit ben je voortaan kwijt voor een abonnement.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime wordt duurder

Netflix heeft onlangs de prijs voor een standaard abonnement met bijna twee euro verhoogd (van 11,99 euro naar 13,49 euro). Amazon Prime volgt nu met een prijsstijging van exact twee euro. Maar omdat Prime veel goedkoper is dan Netflix, is dit een relatief flinke verhoging.

Een lidmaatschap van Amazon Prime kostte tot nog toe 2,99 euro per maand en dat wordt nu 4,99 euro per maand. Dat is dus bijna 70 procent duurder. De prijsverhoging gaat vandaag direct in voor nieuwe abonnees. Bestaande abonnees betalen de nieuwe prijs vanaf 12 december.

Bespaar met een jaarabonnement

Op jaarbasis wordt Amazon Prime dus 24 euro duurder – een stijging van 35,88 euro naar 59,88 euro. De dienst biedt nu wel een optie om te besparen door voor een heel jaar te betalen. In dat geval is de prijsstijging ‘slechts’ 39,13 procent.

Bij zo’n jaarabonnement krijg je 12 maanden Amazon Prime voor de prijs van 10 maanden. Je betaalt dan namelijk in één keer 49,90 euro voor een heel jaar, wat omgerekend neerkomt op 4,16 euro per maand. Bestaande klanten kunnen hun abonnement per direct omzetten in een jaarabonnement.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime opzeggen?

Amazon noemt geen reden voor de prijsverhoging en geeft alleen aan in de dienst te blijven investeren ‘om het lidmaatschap nog waardevoller te maken voor onze leden’. Het is ook nog niet duidelijk of Amazon Prime ook in België duurder gaat worden, aangezien de prijzen op de website daar nog niet zijn aangepast en in Nederland wel.

Vind je een prijsstijging van bijna 70 procent (of bijna 40 procent bij jaarbetaling) te gortig, dan kun je er uiteraard voor kiezen om de dienst op te zeggen. Je kunt de datum van de volgende betaalperiode bekijken of je lidmaatschap wijzigen, door naar je Amazon Prime account te gaan in een browser (niet in de app!). Daar kun je je abonnement ook opzeggen. In dat geval loopt je lidmaatschap door tot het einde van je huidige betaalperiode.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!