Amazon Prime Day 2023: op deze datum komen de beste deals

Elk jaar gaat Amazon voor een paar dagen flink stunten met de prijzen tijdens Prime Day. Maar op welke datum valt Amazon Prime Day 2023 eigenlijk?

Amazon Prime Day 2023: op deze datum komen de deals

Amazon gaat binnenkort weer flink stunten met de prijzen. Je kunt dan flinke kortingen scoren voor allerlei producten. De datum van Amazon Prime Day is dit jaar op 11 juli en 12 juli.

Dinsdag en woensdag profiteer je dan van allerlei aantrekkelijke deals: dit zijn vaak smartwatches en powerbanks tot de beste smart home-producten om energie te besparen. Zorg dat je er snel bij bent om je slag te slaan, want op is op.

Om straks op bovenstaande datum te profiteren van de écht goede deals heb je wel een Amazon Prime-lidmaatschap nodig. Dit kost 2,99 euro per maand en je kunt het een maand gratis uitproberen. Als Amazon Prime-lid profiteer je van gratis verzendkosten en je krijgt toegang tot Amazon Prime Video.

Met de streamingdienst bekijk je ook Amazon Originals en exclusieve series en films. Daarnaast krijg je toegang tot gratis games en Amazon Photo’s voor het onbeperkt opslaan van foto’s. Ook fijn: opzeggen kan iedere maand.

Deze deals kun je straks allemaal verwachten

Amazon Prime Day komt elk jaar terug, en door naar voorgaande jaren te kijken kunnen we nu al voorspellen welke producten goedkoop worden aangeboden. Zo werden vorig jaar veel smarthome-producten, zoals slimme thermostaten flink goedkoper.

Ook gingen er verschillende soorten Beats-oordopjes in de sale. Daarnaast kon je ook goedkoop een smartwatch of fitness-tracker scoren. Jammer genoeg zat er toen geen Apple Watch of iPhone tussen, maar misschien komt die dit jaar wel in de sale.

Verder kwamen allerlei soorten powerbanks en verschillende opladers in de reclame. Red je het niet een hele dag met de accu van je iPhone? Dan komt een powerbank je zeker van pas!

