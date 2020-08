Amazon onthult Halo: fitnesstracker die ook je humeur registreert

Met de nieuwe fitnesswearable van Amazon, genaamd Halo, wordt het weer een stukje drukker in de wereld van fitnessaccessoires. De Halo pakt het anders aan dan de Apple Watch.

Amazon onthult Halo met abonnementsplatform

De Halo Band is een relatief simpele activiteitstracker zonder scherm. Wel heeft de wearable sensoren, zoals een temperatuurmeter, hartslagmeter en versnellingsmeter. De band is te gebruiken met en zonder abonnement. Zonder abonnement loop je alleen wel wat geavanceerde functies mis.

Een kleine disclaimer vooraf: Amazon’s Halo Band is nu nog alleen in de VS beschikbaar. De datum van de lancering voor de Nederlandse markt is nog niet bekend.

De Halo registreert je humeur en vetpercentage

Tone is een van de geavanceerde functies waar abonnementhouders gebruik van kunnen maken. Deze tool volgt met de twee ingebouwde microfoons van de Halo Band het geluid van je stem. Iedere dag zal de wearable met tussenpozen fragmenten van je stem opnemen.

Met deze opnames kan Tone je stemgeluid analyseren en categoriseren in verschillende emotionele toestanden. Voorbeelden van categorieën zijn: hoopvol, opgetogen, verveeld, verontschuldigend, blij en bezorgd. Vervolgens is het mogelijk om, na de analyses van de app, tips te ontvangen om positiever te klinken. Geen behoefte aan tips van de Halo-app? Dan is het ook mogelijk om de microfoons van je wearable te dempen.

Een andere functie, die alleen voor abonnementhouders beschikbaar is, maakt het mogelijk om het lichaamsvetpercentage te meten. Met foto’s van het lichaam kan Amazon een 3D scan samenstellen. Door middel van machine learning berekent de app vervolgens het bijbehorende lichaamsvetpercentage.

Amazon is van mening dat het lichaamsvetpercentage meer zegt over het de gezondheid dan andere statistieken zoals het bekende body mass index (BMI). Dit is niet de enige bewering die Amazon maakt. Ook meldt het bedrijf dat Halo’s methode voor het meten van het lichaamsvetpercentage even nauwkeurig is als een onderzoek door een arts. Het is zelfs mogelijk om via de app een stukje in de toekomst te kijken. Met een schuifregelaar kun je zien hoe je lichaam eruit ziet met minder of meer vet.

Stappen tellen, punten verdienen

De basismogelijkheden van de Halo Band heeft Amazon op een unieke manier aangepakt. Zo telt de armband niet alleen het aantal stappen, maar kun je ook punten verdienen. Hoe zwaarder de activiteit, des te meer punten je verdient. Dit puntensysteem werkt ook omgekeerd, zo kun je ook punten verliezen door te lang te blijven lanterfanten. Door het invoeren van een puntensysteem speelt het bedrijf goed in op de spelende aard van de mens. In beweging blijven wordt zo een spel.

Amazon denkt ook aan de mentale gezondheid. Door samenwerkingen met organisaties zoals Headspace biedt Amazon ook trainingen aan. Onder de naam Labs helpt het bedrijf gezonde gewoonten te ontwikkelen.

Tot slot een kritische blik op de privacy gevoeligheid. Amazon geeft aan dat alle gegevens tijdens het transport en in de cloud worden versleuteld. Daarbij verwijdert het platform na de gewenste analyse direct alle lichaamsscans en spraakvoorbeelden.

Amazon Halo is momenteel beschikbaar in de VS. Wanneer en of de wearable ook naar Nederland komt is nog niet duidelijk.