Er komt een nieuwe Amac-winkel in Breda (met iets speciaals)

Nederland is weer een nieuwe Apple-winkel rijker, maar deze heeft iets speciaals. De nieuwe winkel van Amac wordt in Breda de eerste Premium Partner van Apple van Nederland!

Amac opent eerste Premium Partner winkel in Nederland

De nieuwe Amac-winkel in Breda krijgt zeer bijzondere status. Het filiaal is de vijftigste van Nederland en wordt de eerste Apple Premium Partner in Nederland. In heel Europa zijn er maar drie andere winkels die aan de voorwaardes voldoen om van Apple dit officiële labeltje te krijgen.

Waarom deze Amac-winkel in Breda speciaal is

De nieuwe Amac-winkel in Breda is, met bijna 200 vierkante meter, ruim twee keer zo groot als het oude pand van Amac in deze Brabantse stad. Met het nieuwe ontwerp en de grote winkelruimte vond Apple het ook hoog tijd dat er in Nederland een officiële ‘Premium Partner’-winkel komt.

Dit nieuwe winkelconcept van Apple is voor winkels die enkel Apple-producten en accessoires verkopen. Bij deze Amac zal je dus niet snel een andere tech-merk tegenkomen.

Dit label is een voortvloeisel uit het Apple Premium Reseller-concept. Nu Amac met vijftig winkels door het hele land de grootste van Nederland is, verdient deze Amac-winkel in Breda volgens Apple de ‘Premium Partner’-kwaliteitsstempel.

Het grote verschil met andere Amac-winkels zit hem in de invulling van het pand. De winkel in Breda is bijvoorbeeld kassa-loos. De medewerkers, met ieder hun eigen specialisme, adviseren de klanten nog beter en kunnen daarna meteen helpen met de betaling. Daarnaast komen de accessoires voor iPhone, iPad, MacBook en Apple Watch direct naast de producttafels staan.

Daarnaast heeft deze nieuwe Amac-winkel extra aandacht voor de zakelijke gebruiker. Zo kunnen er trainingen en lezingen in de winkel gegeven worden, is je Apple-apparaat bij de reparatiekamer klaar terwijl je wacht en is er zelfs een speciale ruimte ingericht om zakelijke klanten te ontvangen.

Wanneer kan je de Amac-winkel in Breda bezoeken?

Op zaterdag 17 december zal deze ‘Premium Partner’-Amac-winkel in Breda feestelijk geopend worden. Amac is dé grootste Apple Premium Reseller van Europa en ‘gewoon’ ooit begonnen in Nederland. In 2005 opende de winkel in Utrecht, maar is na diverse overnames in heel Europa te vinden.

Naast dat je bij deze winkels de beste hulp krijgt en van scherpe kortingen geniet, biedt de winkelketen ook hulp op andere gebieden. Zo kan je lessen volgen in het gebruik van de apparaten en repareert de winkel jouw kapotte apparaten.

