‘iPhone 13 krijgt 120Hz always on-scherm, Astrofotografie en meer’

Een scherm dat altijd aanstaat zou één van de grote verbeteringen van de iPhone 13 worden. Daarnaast werkt Apple aan een ‘verbeterde matte achterkant’.

‘iPhone 13 krijgt always on-display’

Het nieuwe gerucht is afkomstig van EverythingApplePro, dat exclusieve informatie ontvangen zegt te hebben van Max Weinbach. Weinbach is een bekende naam in de Apple-wereld en heeft al meerdere keren correcte voorspellingen gedaan.

De belangrijkste info heeft alles met het scherm van het toestel te maken. Zo wordt het gerucht onderstreept dat de iPhone 13 een 120Hz-display zou krijgen. Dit ‘ProMotion’-scherm kennen we al van de iPad Pro en geeft de iPhone 60 frames per seconde extra om het scherm te verversen. Dat zorgt voor soepelere animaties.

Daarnaast zou de iPhone 13 eindelijk een always on-scherm gaan krijgen, wat we dan weer kennen van de Apple Watch Series 5 en nieuwer. Zoals de naam al zegt staat dit scherm altijd aan, maar gaat het hier wel om een speciale weergave om energie te besparen. De functie wordt omschreven als een ‘versimpeld vergrendelscherm’, waarop de klok en je batterijpercentage altijd zichtbaar zijn. Zodra een nieuwe notificatie binnenkomt verschijnt deze ook, al zal het scherm niet volledig oplichten.

Door de helderheid laag te houden en zo min mogelijk animaties te tonen, kan het accuverbruik geminimaliseerd worden. Pas als je het scherm aanraakt of het toestel oppakt, zal het scherm geactiveerd worden en verschijnt het traditionele vergrendelscherm. Daarmee is de functie goed te vergelijken met de Apple Watch, die ook de tijd laat zien maar het scherm dimt en geen notificaties toont tot je het display activeert.

De video noemt daarnaast een paar kleinere interessante geruchten over Apples nieuwste smartphone. Het toestel zou een verbeterde ultragroothoeklens krijgen, die een nieuwe ‘Portretvideo-functie’ mogelijk maakt. Daarmee kun je het scherptediepte-effect van een video achteraf aanpassen.

Verbeterde sterrenfoto’s met ‘astrofotografie’

Met de ‘Astrophotography’-functie heeft Apple goed naar de Google Pixel-telefoons gekeken. Door je telefoon ‘s nachts naar de lucht te richten, zal het toestel de instellingen zo aanpassen dat je extra mooie foto’s kunt maken van het heelal.

Wat het design betreft zou de 13 veel lijken op de iPhone 12, maar heeft Apple wel iets met de achterkant gedaan. Met een beter afgewerkte matglazen achterkant zou het toestel meer grip krijgen en daardoor minder makkelijk uit je handen glippen. Ook de MagSafe-magneet in de achterkant zou sterker worden gemaakt.

Naar verwachting wordt de iPhone 13 in vier modellen onthuld in september. Daarna liggen ze eind september of begin oktober in Nederland in de winkels. Wil je meer weten? Check dan ons overzicht met de belangrijkste geruchten.

