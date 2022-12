Ommezwaai bij Apple: komen er straks alternatieve App Stores?

Alternatieve App Stores zijn binnenkort waarschijnlijk toegestaan op iPhones. Waar komt dit gerucht vandaan en wat betekent dit voor de App Store?

Apple bereidt zich voor op meerdere App Stores

Al jarenlang neemt de druk op Apple toe door de monopolie die het bedrijf heeft in de App Store. De Verenigde Staten en de EU zijn daarom een aantal jaar geleden een onderzoek gestart naar de oneerlijke concurrentiepositie van Apple. Dit onderzoek was hard nodig, omdat de kracht van Apple zo groot is geworden dat het bedrijf torenhoge tarieven kan eisen die kleine ontwikkelaars buitenspel zetten.

Dit tarief verplicht ontwikkelaars om dertig procent van de omzet af te staan aan Apple als een gebruiker een aankoop doet via een iOS-app. Omdat Apple-gebruikers enkel via de App Store applicaties kunnen downloaden, moeten ontwikkelaars hun apps wel in de App Store plaatsen. Doen ze dit niet, dan missen ze een enorm publiek. Ontwikkelaars kunnen nu dus niet om deze tarieven heen.

Alternatieve App Stores beschikbaar in 2024

De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn nu aan het kijken in hoeverre Apples concurrentie nog wel een eerlijke kans heeft. Apple staat meerdere App Stores nu nog niet toe en op de iPhone kunnen geen apps van internet gedownload worden. De Europese Unie bereidt daarom al stappen voor die Apple moeten verplichten om deze regeling aan te passen.

Deze nieuwe wetgeving wordt in 2024 waarschijnlijk aangenomen, waardoor het te verwachten is dat Apple datzelfde jaar een nieuwe regeling voor het downloaden van apps gaat introduceren. De Europese wetgeving geeft Apple twee keuzes: apps moeten van het internet gedownload kunnen worden óf er moeten meer App Stores bijkomen. Apple kiest naar verwachting de eerste optie.

Voordelen van alternatieve App Stores: meer keuze

Het voordeel van de nieuwe regeling laat zich gemakkelijk raden: je hebt als iPhone-gebruiker straks keuze uit meer apps. Nu ben je nog afhankelijk van de apps die Apple wel (of juist niet) toelaat in de App Store, straks beslis je zelf welke apps je van internet wilt downloaden. De keuze neemt dus sterk toe.

Een ander voordeel is dat ook kleine ontwikkelaars nu een kans krijgen. Ze kunnen dan hun app in een alternatieve online App Store zetten, zodat iPhone-gebruikers toch een optie hebben om de app te installeren. Dit grotere aanbod zorgt bovendien voor meer concurrentie onder ontwikkelaars, waardoor ze wel een goede app moeten maken. Er is immers genoeg keuze uit andere apps, wanneer een app niet naar behoren werkt.

Nadeel van meer Stores: minder toezicht

Het grote nadeel van de introductie van alternatieve App Stores is dat Apple minder toezicht heeft op wat er gedownload kan worden op iPhones. Nu reguleert Apple de App Store, waardoor je (bijna) zeker weet dat je een betrouwbare app downloadt. Met het verdwijnen van dit toezicht verdwijnt deze zekerheid ook grotendeels.

Binnen de wirwar van toekomstige alternatieve App Stores moet je dus goed oppassen van welke website en welke bron je de applicatie installeert. Het is vrijwel onmogelijk voor Apple om alle applicaties te checken als je apps straks van het internet kunt downloaden. Bovendien heeft Apple geen toezicht meer op de prijzen die ontwikkelaars voor hun app vragen: prijzen veranderen dus mogelijk.

Wat is het gevolg voor de App Store?

De introductie van meer alternatieve App Stores heeft grote gevolgen voor de App Store. Nu hebben ontwikkelaars geen keuze en moeten ze de App Store wel gebruiken, straks hebben ze zelf de keuze waar ze apps gaan aanbieden. De App Store moet dus opnieuw ingericht worden, zodat het voor zowel de gebruiker als ontwikkelaars aantrekkelijk blijft om daar de apps te (ver)kopen.

Apple zal daarom aan de slag moeten en de App Store opnieuw moeten ontdekken als deze nieuwe wetgeving er daadwerkelijk komt. Het ziet er in ieder geval naar uit dat wij als klanten de vruchten plukken van het nieuwe beleid.

De kwaliteit van de apps zal verbeteren en het aanbod zal groter worden, maar je moet scherp blijven op de bron die de app aanbiedt. Voor nu moeten we het in ieder geval nog even doen met één App Store.

