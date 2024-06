iPad krijgt alternatieve app stores (maar dat is niet alles)

Apple heeft bekendgemaakt dat de tweede bèta van iPadOS 18 alternatieve App Stores en andere wijzigingen naar de iPad in de EU brengt.

iPad krijgt ook App Store-wijzigingen

In april werd duidelijk dat de Europese Unie Apple zou dwingen om dezelfde App Store-wijzigingen door te voeren voor de iPad als eerder voor de iPhone. De wijzigingen omvatten alternatieve betalingsopties in de App Store, een standaard keuzescherm voor webbrowsers in Safari, de mogelijkheid voor webbrowsers om andere web engines te gebruiken dan Apple’s WebKit op de iPhone en iPad, en meer. De bestaande voorwaarden van Apple gelden ook voor de iPad, inclusief de Core Technology Fee voor alternatieve App Stores.

Apple introduceerde deze wijzigingen voor het eerst op de iPhone in de Europese Unie met iOS 17.4 eerder dit jaar, om te voldoen aan de Digital Markets Act (DMA) van de EU. De uitbreiding van de wijzigingen naar de iPad in de EU komt bijna twee maanden nadat de Europese Commissie heeft gezegd dat iPadOS ook een gatekeeper platform is onder deze nieuwe regelgeving.

Ontwikkelaars kunnen al testen

De tweede bèta van iPadOS 18 biedt nu voor het eerst de mogelijkheid om die EU-wijzigingen en alternatieve App Stores op de iPad te testen. Dit nieuws maakte Apple bekend op de developer-website:

De wijzigingen voor apps in de Europese Unie (EU), die momenteel beschikbaar zijn voor iOS-gebruikers in de 27 EU-landen, kunnen nu worden getest in iPadOS 18 bèta 2 met Xcode 16 bèta 2.

Apple heeft een supportpagina voor ontwikkelaars met de wijzigingen in de EU App Store die al van toepassing zijn op iOS en die dit najaar officieel van toepassing zijn op iPadOS.

iPadOS 18 is momenteel dus in bèta voor ontwikkelaars en in juli volgt een publieke bèta. De definitieve update wordt naar verwachting in september op grote schaal uitgebracht.

