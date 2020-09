‘Alleen iPhone 12 Pro Max krijgt snelste 5G-variant’

Alle aankomende iPhone 12-modellen ondersteunen naar verwachting 5G. Volgens een nieuw gerucht zou alleen de iPhone 12 Pro Max echter beschikken over de snelste variant hiervan: de zogenaamde ‘mmWave’-technologie.

‘Alleen grote iPhone 12 Pro Max krijgt snelste variant 5G’

Volgens een nieuw gerucht van Fast Company zal alleen de 6.7 inch iPhone 12 Pro Max over beide vormen van 5G beschikken: mmWave en sub-6GHz. Als je met 5G snel wilt kunnen downloaden, heb je het meest aan de mmWave-variant. De andere drie modellen moeten het doen met sub-6GHz 5G.

De meeste geruchten zeggen dat de iPhone 12 mini, de iPhone 12, de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max allemaal 5G zullen ondersteunen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de twee varianten van 5G:

mmWave 5G: mmWave is erg snel en vooral bedoeld voor grote steden.

Sub-6GHz 5G: Werkt over langere afstanden en is daarmee geschikt voor dunbevolkte gebieden. Deze variant is minder snel.

De reden is dat alleen de iPhone 12 Pro Max genoeg ruimte heeft voor de grotere antenne die de mmWave-techniek vereist. mmWave 5G verbruikt bovendien meer energie dan sub-6GHz 5G. De Pro Max is het enige toestel waarvan de accu groot genoeg is om een acceptabele batterijduur te garanderen.

Snelste vorm van 5G waarschijnlijk niet naar Nederland

We schreven eerder al dat iPhones met de snellere vorm van 5G mogelijk helemaal niet naar Nederland komen. Dat lijkt door dit nieuwe gerucht bevestigd te worden. De iPhone 12 Pro Max zou alleen in de Verenigde Staten, Japan en Korea over mmWave 5G beschikken. Apple zou hiervoor kiezen omdat veel andere landen nog geen mmWave-netwerken hebben. In de rest van de wereld krijgt ook de iPhone 12 Pro Max dus vermoedelijk alleen sub-6GHz 5G.

De geruchten over de iPhone 12 stapelen zich de laatste weken op. Zo kunnen we al een hele hoop zeggen over onze verwachtingen wat betreft het ontwerp van de iPhone 12 en bijvoorbeeld de camera-verbeteringen.

