Expert: ‘Alle Macs, iPhones en iPads krijgen komende jaren Face ID’

De ‘komende jaren’ krijgen vrijwel alle Apple-apparaten Face ID-gezichtsherkenning. Niet alleen de Mac, maar ook de goedkopere iPhones en iPads gaan de overstap maken.

Face komt binnen ‘enkele jaren’ naar de Mac

Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Volgens de doorgaans betrouwbare Gurman is het langetermijnplan van Apple om alle apparaten met Face ID uit te rusten. De iPhone SE heeft bijvoorbeeld nog geen gezichtsherkenning, maar Touch ID (een vingerafdrukscanner).

Allereerst zouden de Mac-computers de overstap maken. Daarna volgen de iPhone SE, iPad Air, ‘gewone’ iPad en iPad mini. Gurman claimt dat Apple het momenteel nog niet voor elkaar krijgt om deze producten Face ID te geven, maar dit wel graag zou willen.

Bij de iPhone SE zou het vooral met kosten te maken hebben. Deze telefoon werd begin vorig jaar vernieuwd en is een goedkoper alternatief voor de duurdere iPhone 11 en iPhone 12. Hetzelfde geldt voor de iPad Air en instap-iPad, die honderden euro’s onder de de veel duurdere iPad Pro-tablets zitten.

Op de Mac-laptops ligt het probleem volgens Gurman bij het design. De behuizing van een MacBook schijnt te dun te zijn om hier een dieptesensor in te plaatsen. Zonder zo’n sensor werkt Face ID niet optimaal.

Gurman claimt dat de overstap van Touch ID naar Face ID ‘de komende jaren’ gaat gebeuren. 2021 komt volgens de Apple-kenner te vroeg, maar mogelijk krijgen we de eerste MacBook met Face ID in 2022. Op de iPhone en iPad kan het langer duren.

Hier komt Apple in 2021 mee

Voordat het zover is, krijgen we in september de iPhone 13 te zien. Deze schijnt vooral verbeteringen op schermgebied en accu door te voeren. Waarschijnlijk kun je het toestel in vier varianten kopen, net als de iPhone 12. In onderstaande video blikken we alvast vooruit op de nieuwe iPhones van 2021.