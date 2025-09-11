Overzicht: dit zijn álle nieuwe functies van de nieuwe iPhone 17

Apple heeft de iPhone 17 met allerlei nieuwe functies onthuld – we zetten voor je op een rij wat er nieuw is bij de verschillende modellen.

De nieuwe functies van de iPhone 17

Tijdens het ‘Awe dropping’-event op dinsdag 9 september heeft Apple de iPhone 17-serie gepresenteerd. Er zijn vier nieuwe iPhones verschenen: de iPhone 17, de iPhone Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Dit is er allemaal nieuw bij de nieuwe iPhones.

iPhone 17

Een van de nieuwe functies van de iPhone 17 is het scherm van 6,3 inch. Dat is nu namelijk voorzien van ProMotion en always-on. Dit scherm is tevens drie keer beter bestand tegen krassen en spiegelt minder. Ook vind je aan de voorkant een Center Stage-frontcamera, waardoor het gemakkelijker wordt om bij selfies en videogesprekken iedereen altijd in beeld te krijgen.

Aan de achterkant van de iPhone 17 vinden we een 48-megapixelcamera met geïntegreerde 2x telelens én een nieuwe 48-MP Fusion Ultragroothoekcamera,. De iPhone 17 draait op de A19-chip en dat zorgt voor een flinke prestatieboost, langere batterijduur en ondersteuning voor Apple Intelligence. Qua opslagcapaciteit beginnen de opties nu bij 256 GB opslag (in plaats van 128 GB).

iPhone Air

De iPhone Air is de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts 5,6 millimeter. Dat is veel dunner dan bijvoorbeeld de iPhone 16, die 7,8 millimeter dik is. Daarbij draait de iPhone Air op de A19 Pro-chip, die we ook terugzien in de iPhone 17 Pro (Max). In combinatie met maar liefst 12 GB werkgeheugen is de slanke Air een waar snelheidsmonster.

Verder heeft de iPhone Air één 48-megapixelcamera met een 12-megapixel telelens zodat je zonder kwaliteitsverlies een uitsnede kunt maken. Het is zeker geen slechte camera, maar qua cameramogelijkheden is de Air wel beperkter dan de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (Max). De iPhone 17 heeft namelijk twee camera’s en de iPhone 17 Pro (Max) zelfs drie. Aan de voorzijde van de iPhone Air zit een verbeterde selfie-camera van 18 megapixel met Center Stage.

iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro draait nu op een A19 Pro-chip. Dit zorgt uiteraard voor meer snelheid, maar ook voor een langere batterijduur. Je kunt nu tot 37 uur video afspelen met een volle batterij. Daarnaast is een nieuw koelsysteem ook een van de nieuwe functies van de iPhone 17 Pro (een zogeheten Vapor Chamber). Dit zorgt ervoor dat de nieuwe iPhone een stuk minder snel warm wordt.

Het camerasysteem van de iPhone 17 Pro (Max) is ook beter geworden. Er zitten nu drie 48-megapixelcamera’s op de achterkant. De telelens is voor het eerst ook een 48-megapixelcamera. En aan de voorzijde heeft de nieuwe Pro een 18-megapixelcamera met Center Stage. Er zijn ook verbeteringen voor video. Zo heeft de iPhone 17 Pro nu ondersteuning voor ProRes Raw.

iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max heeft dezelfde nieuwe functies als de iPhone 17 Pro. Afgezien van het verschil in formaat, heeft de Max een groter scherm en een grotere batterij. Daarom haalt de grotere versie 39 uur video afspelen. Ook heb je de mogelijkheid om voor meer opslagruimte te kiezen, namelijk 2 TB.

Kopen en pre-orderen

Je kunt de nieuwe iPhones pre-orderen vanaf vrijdag 12 september om 14.00 uur. Wil je zeker weten dat je de iPhone 17 snel in huis hebt? Dan raden we aan om dan gelijk een bestelling te plaatsen. Zeker in het begin is de vraag vaak hoog en de voorraad nog maar beperkt.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

