WhatsApp: alle emoji’s beschikbaar als reactie (maar niet voor iedereen)

Het is nu mogelijk om in WhatsApp een reactie achter te laten waarbij je uit alle emoji’s kunt kiezen. Je hoeft dan niet meer te kiezen uit de zes standaardemoji’s. De functie wordt op dit moment langzaam uitgerold.

Wanneer je een bericht in WhatsApp op je iPhone kreeg, kon je slechts een paar emoji’s gebruiken om te reageren. Dat deed je door met je vinger eventjes op een bericht te drukken. Daarna verscheen er in een klein kadertje de zes emoji die je kon gebruiken.

WhatsApp had al eerder aangegeven dat hier voortaan alle emoji’s bij gaan komen. Maar wanneer dat precies ging gebeuren, konden ze toen nog niet vertellen. Nu deed Mark Zuckerberg (de eigenaar van onder andere WhatsApp) op Facebook een opvallende uitspraak.

Hij zei dat de functie om alle emoji als reactie in WhatsApp te gebruiken op dit moment wordt uitgebracht. Het kan dan nog wel eventjes duren voordat de functie bij jou beschikbaar is, omdat het uitrollen van zo’n functie soms wel meerdere dagen in beslag kan nemen.

We’re rolling out the ability to use any emoji as a reaction on WhatsApp.