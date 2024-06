Alle AirPods krijgen een belangrijke update: installeer hem gelijk!

Apple lost een beveiligingsprobleem op met een belangrijke update voor AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro en Beats Fit Pro. Zo installeer je die!

Release notes voor AirPods-firmware bevatten doorgaans weinig details over wijzigingen die erin zitten, maar deze keer heeft Apple wel een apart ondersteuningsdocument gepubliceerd. Daarin wordt een beveiligingsprobleem beschreven dat is opgelost met een belangrijke update voor AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro en Beats Fit Pro.

Door het beveiligingsprobleem kan een aanvaller binnen bluetooth-bereik de gegevens vervalsen van een apparaat waarmee je AirPods eerder zijn verbonden. De aanvaller kon zodoende toegang krijgen tot je AirPods, maar de belangrijke update die Apple nu heeft uitgebracht lost het probleem op.

Snel installeren is belangrijk

Apple vermeldt in ondersteuningsdocumenten over het algemeen of een beveiligingsprobleem al misbruikt, maar heeft dat deze keer achterwege gelaten. Toch is het een goed idee om de belangrijke update voor je AirPods zo snel mogelijk te installeren. Nu het bestaan van het probleem bekend is, neemt de kans op misbruik van de bug namelijk alleen maar groter.

Apple geeft geen instructies voor het installeren van een belangrijke update voor je AirPods. De firmware wordt vanzelf geïnstalleerd, terwijl de AirPods zijn aangesloten op een iOS-apparaat. Als je de AirPods of Beats in de case doet, aansluit op een voedingsbron en de AirPods of Beats vervolgens koppelt aan een iPhone of Mac, wordt de update geforceerd.

De AirPods Pro-modellen van de tweede generatie, de PowerBeats Pro en de Beats Fit Pro krijgen firmware-versie 6F8, de andere modellen firmware-versie 6A326. Wil je weten of jouw AirPods al zijn bijgewerkt naar de belangrijke update? Je kunt de firmware van je AirPods controleren door deze stappen te volgen:

Verbind je AirPods met je iOS-apparaat; Open de app Instellingen; Tik op ‘Info’; Tik op ‘AirPods’; Bekijk het nummer naast ‘Firmware versie’.

