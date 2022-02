Opinie: AirTags zijn gewoon een beetje eng, Apple

Apples AirTags zijn handig als je je portemonnee of sleutelbos kwijtraakt. Helaas worden ze regelmatig gebruikt voor duistere doeleinden. Ik vind AirTags doodeng.

“Je draagt een onbekende AirTag bij je”

Apples AirTag komt regelmatig in het nieuws. Nooit omdat de tracker door het vinden van een voorwerp iemands leven heeft gered (in tegenstelling tot de Apple Watch) – nee, het gaat eigenlijk altijd over doodenge stalk-praktijken. Apple probeert er alles aan te doen om stalken met een AirTag zo lastig mogelijk te maken. Het is echter zorgwekkend hoeveel meldingen de politie ontvangt over AirTag-stalking.

De 26-jarige Brooks Nader, een Amerikaans badpakmodel, liep ‘s nachts over straat toen ze een melding kreeg van haar iPhone. “Je draagt een onbekende AirTag bij je. De eigenaar van deze AirTag kan je locatie zien.” Wat bleek? Iemand had de tracker stiekem in haar jaszak gestopt terwijl ze in een restaurant zat. Helaas is Nader niet het enige slachtoffer van AirTag-stalking.

Met name in Amerika krijgt de politie geregeld meldingen van zulke AirTag-incidenten. Zo kwam er op 14 januari nog een melding binnen in Maryland, waar een AirTag onder iemands auto was geplaatst. Veel slachtoffers vinden de AirTags uiteindelijk wel, mede dankzij Apples ingebouwde waarschuwingssystemen. Dit gebeurt in veel gevallen echter pas na een paar uur. Een beetje aan de late kant natuurlijk. In een paar uur tijd is de kans groot dat je bijvoorbeeld al naar huis gereisd bent. Dan weet de stalker dus precies waar je woont.

Doet Apple wel genoeg?

Apple wil natuurlijk heel graag dat je de AirTag niet gebruikt om iemand stiekem mee te volgen. Daarom krijg je een uitgebreide waarschuwing te zien tijdens het instellen van een nieuwe AirTag. Hierin staat dat je de tracker alleen mag gebruiken voor het opsporen van je eigen bezittingen. Stalkers weten echter dondersgoed dat ze fout bezig zijn; zo’n disclaimer gaat ze mooi niet tegenhouden.

In de waarschuwing staat ook dat de AirTag aan je Apple ID is gelinkt en dat de politie deze informatie kan opvragen. Dit zou best een aantal stalkers kunnen afschrikken. Toch is een nieuwe Apple ID aanvragen zo gebeurd. Een nep e-mail-adres, een oude iPhone die je nooit gebruikt, een VPN en voilà; je bent zo goed als onzichtbaar. Niet dat ik met dit artikel mensen op ideeën wil brengen; alsjeblieft niet.

Apple heeft de AirTags zelf ook van een alarmsysteem voorzien. De trackers gaan namelijk keihard piepen als ze 8 tot 24 uur bij een gekoppelde iPhone uit de buurt zijn. Dat gebeurt op een willekeurig moment – maar dus wel pas ná 8 uur. In die 8 uur kunnen stalkers al heel wat schade aanrichten. Daarnaast kan het alarmsysteem schijnbaar handmatig worden uitgeschakeld. Er zijn namelijk AirTags op eBay en Etsy gevonden waarvan de speakers uitgeschakeld waren.

Enge mensen vinden een manier

Apple kan nooit volledig voorkomen dat AirTags gebruikt worden voor stalking-praktijken. De fabrikant kan haar best doen, maar uiteindelijk vinden mensen met foute bedoelingen echt wel een manier. Stel dat Apple – in een magische wereld – AirTags 100 procent stalk-vrij weet te maken, dan zijn er nog de tientallen trackers van andere merken waar stalkers naar kunnen grijpen.

Misschien zouden trackers gewoon niet legaal moeten zijn. Of misschien moet je een vergunning krijgen om een tracker te gebruiken. Zowel AirTags als andere trackers moeten hoe dan ook te herleiden zijn naar de oorspronkelijke eigenaar. Pas dan zijn de apparaatjes veilig. Toch?

Koop een AirTag zolang het nog mag

