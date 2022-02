Help! AirTags zonder anti-stalk-speakers op eBay en Etsy gevonden

Een aantal verkopers bood onlangs aangepaste AirTags aan, waarmee het makkelijker zou zijn om mensen te stalken.

Apple kondigde vorig jaar haar eerste tracker aan: de AirTag. Het apparaatje zorgde direct voor ongerustheid. De tracker zou namelijk door stalkers gebruikt kunnen worden om mensen te achtervolgen. Apple bouwde een aantal slimme snufjes in de AirTag, om de kans op deze gevreesde stalkpraktijken zo klein mogelijk te maken. De tracker heeft bijvoorbeeld een ingebouwde speaker, die keihard gaat piepen wanneer de gekoppelde iPhone van de radar verdwijnt.

De piepende speaker voorkomt dus dat iemand stiekem een AirTag in je tas stopt. Volgens PCMag verschenen er onlangs echter aangepaste AirTags op eBay en Etsy, onder namen als ‘Silent AirTag’. De verkopers koppelden de piepende speakers van de trackers moedwillig los. Zonder de speaker is het ineens wel érg makkelijk om een AirTag als stalk-tool te gebruiken.

Volgens een van de verkopers zitten er geen slechte bedoelingen achter de stille AirTags. “Meerdere kopers zochten een AirTag die ze aan hun fiets, huisdier of elektronisch gereedschap konden hangen. Dat gaat niet als hij constant piept.” Een andere verkoper geeft aan dat de stille AirTag “voorkomt dat een dief erachter komt waar de tracker verborgen is”. De aangepaste trackers zijn inmiddels van beide websites verdwenen.

Apple doet er alles aan om AirTag-stalkers tegen te gaan

Apple begrijpt de bezorgdheid omtrent de veiligheid van AirTags. De fabrikant doet er dan ook alles aan om te voorkomen dat mensen de trackers inzetten als stalk-apparaatjes. Zo bracht Apple in december een officiële Tracker Direct-app uit in de Google Play Store, zodat ook Android-gebruikers op de hoogte zijn als er een AirTag in de buurt is.

Voor iPhone-gebruikers is er sinds iOS 15.2 een manier om te achterhalen of je een verstopte AirTag bij je draagt. Dit kan via de Zoek mijn-app, met de knop ‘Objecten die mij kunnen tracken’. Druk je op de knop, dan zoekt de iPhone naar onbekende objecten in de buurt die kunnen worden ingezet om je locatie te volgen. Dit kunnen AirTags zijn, maar ook andere items die compatibel zijn met het Zoek mijn-netwerk.

