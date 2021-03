‘AirTags gaan 39 dollar kosten, worden erg compact’

Volgens een bekende Apple-bron zou Apple de AirTags prijs relatief laag houden om de concurrentie met Tile aan te gaan. Het formaat van de bluetooth-tracker wordt bovendien bijzonder compact.

Het gerucht is afkomstig van Max Weinbach, een bekende naam in het Apple-geruchtencircuit, via EverythingApplePro. Hij heeft in het verleden al vaker correcte informatie gedeeld over onaangekondigde Apple-producten en doet nu een boekje open over de AirTag.

Weinbach beroept zich op anonieme bronnen, die zeggen dat Apple de AirTag voor een prijs van 39 dollar in de schappen legt. Omrekenen naar euro’s heeft hierbij niet zoveel zin, omdat Apple de europrijs meestal niet gelijktrekt met de wisselkoers. We gaan er daarom vanuit dat de bluetooth-tracker ook voor een prijs van ongeveer veertig euro in Nederland verschijnt.

In het gerucht zegt de bron ook meer te weten over de afmetingen van de AirTag. Deze zouden 32 x 32 x 6 millimeter zijn, wat het een bijzonder compact apparaatje maakt. Dat moet ook wel, want het idee is dat je de AirTag ook aan een sleutelbos kunt doen. Ter vergelijking: dit maakt de AirTag kleiner dan de populaire bluetooth-tracker van Tile.

De AirTag: een nieuwe productcategorie voor Apple

De AirTag is een gloednieuwe productcategorie voor Apple. Het apparaatje stuurt een signaal uit dat door je Apple-apparaten opgepikt kan worden, zodat je de locatie nauwkeurig kunt bepalen. Dit werkt allemaal via de Zoek Mijn-app die standaard op iedere iPhone en iPad geïnstalleerd staat. Door een AirTag in je rugzak of aan je sleutelbos te doen, kun je deze zo gemakkelijk terugvinden.

Inmiddels wachten we al bijna twee jaar op de komst van de AirTags, die ondanks alle geruchten keer op keer op het laatste moment worden uitgesteld. De apparaatjes zouden daarom op ieder moment aangekondigd kunnen worden met een persbericht. Hou daarvoor iPhoned in de gaten: wij laten je direct weten als de AirTag officieel gepresenteerd is.