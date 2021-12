Dieven jatten auto’s met Apple AirTags: zo bescherm je je wagen

Apple AirTags worden tegenwoordig door dieven gebruikt om auto’s te jatten. Hoe ze dat precies doen en hoe je jezelf moet beschermen tegen onbekende AirTags, lees je hier!

Dat de Apple AirTags erg handig zijn, is een ding wat zeker is. Maar dat ze nu ook gebruikt worden voor minder legale doeleinden is … minder fijn. Daar kwam een Amerikaan ook achter toen hij een melding kreeg op zijn iPhone over een onbekende AirTag. Hij liet de tracker een geluid afspelen en zag dat er een onbekende tracker onder zijn (pas nieuwe) auto verborgen zat. Waarschijnlijk waren de eigenaars van de tracker van plan om de auto te volgen en het goede moment af te wachten om de wagen te stelen.

Dit is niet de enige keer dat het gebeurde, want bij een andere auto zat er een AirTag tussen de stoel van de bestuurder en het middenpaneel. Dit bleek om een auto te gaan die al een keer gestolen was. Waarschijnlijk waren de dieven van plan om het hele trucje nogmaals uit te voeren en de auto weer te stelen. Inmiddels zijn er zeker vijf andere gevallen bekend waarbij een AirTag werd gebruikt om een auto te ontvreemden.

In de eerste versies van iOS 15.2 zat een functie waarmee je kon achterhalen of je een tracker bij je draagt (of in de buurt was). Deze functie zat in de Zoek mijn-app en heette: ‘Objecten die mij kunnen tracken’. In de uiteindelijke release van iOS 15.2 is de functie verdwenen. Het is ook niet bekend of die er ooit weer in komt. Gelukkig kom je op een andere manier te weten als er een onbekende AirTag in de buurt van je is.

Automatisch melding onbekende AirTag op iPhone

Wanneer je met een iPhone in de buurt komt van een onbekende tracker, krijg je automatisch een melding dat er een gevonden is. Je moet dan extra voorzichtig zijn en even checken of er niet ergens een AirTag verstopt zit. Gebruik de optie om de onbekende AirTag een geluid te laten afspelen en je hebt hem zo gevonden.

AirTag detecteren op Android

Heb je een Android-telefoon? Dan moet je Apples officiële Tracker Direct uit de Google Play Store gebruiken. Met deze app kun je niet alleen de AirTag opsporen, ook compatibele trackers van andere fabrikanten zijn hiermee te vinden.

Apple AirTag

De AirTag is een handig apparaatje dat je helpt om je spullen die je bent kwijtgeraakt weer makkelijk terug te vinden. Hier komt een speciale techniek bij aan te pas die extra nauwkeurig je zoekgeraakte voorwerpen kan lokaliseren.

De AirTags zijn traceerbaar op je iPhone in de Zoek mijn-app. Als je in de buurt van je spullen bent, maakt deze sensor contact met je iPhone of iPad. De Tag krijgt een eigen tabblad in de app. Op de kaart zie je dan precies waar je spullen zijn.

